La MAP et la FNM renforcent leur alliance

mercredi, 1 juillet, 2020 à 16:08

Rabat – L’Agence marocaine de presse (MAP) et la Fondation nationale des musées (FNM) ont convenu, mercredi à Rabat, de renforcer leur alliance en lui donnant une “extension structurée et documentée” via une nouvelle convention.

La future convention, évoquée lors d’une réunion de travail, permettra de diversifier la coopération et de renforcer la couverture des activités de la FNM au service du rayonnement de la culture marocaine.

Dans une déclaration à l’issue de cette rencontre, le Directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, a mis en relief la pertinence du renforcement de la coopération tous azimuts MAP/FNM.

Cette rencontre a permis d’arriver à la conclusion que les activités des musées ont un rayonnement international exceptionnel, en ce sens que le taux de reprise du fait culturel est “dix fois plus important que d’autres couvertures”, a-t-il tenu à souligner.

A la lumière de cette donnée fondamentale, a ajouté M. Hachimi Idrissi, il a été décidé de donner à cette coopération “une extension structurée et documentée à travers une nouvelle convention”, laquelle permettra d’aller “davantage en profondeur” dans la couverture des activités des musées.

Cette couverture touchera tous les événements de la FNM pour leur donner “une profondeur audiovisuelle” et une “densité radiophonique en images”, a poursuivi M. Hachimi Idrissi, précisant qu’autant d’intérêt sera accordé au travail sur les archives et surtout à la promotion des artistes marocains dans le cadre d’un projet que la Fondation compte lancer pour recueillir “un témoignage de la scène artistique marocaine”.

Le directeur général de la MAP s’est également dit ravi de renforcer davantage la relation de l’agence avec la FNM au service de la culture, du rayonnement de la culture marocaine et finalement du rayonnement du Maroc.

De son côté, le président de la FNM, M. Mehdi Qotbi, s’est félicité du soutien “extrêmement important” de la MAP en matière de communication tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Royaume.

“Nous sommes réellement heureux de cette réunion à la fois de soutien et d’accompagnement à la culture”, s’est-il félicité, soulignant le caractère “essentiel” du développement culturel du Maroc et des musées.

Selon lui, cette réunion de travail, qui s’est déroulée en présence notamment de M. Abdelaziz El Idrissi, Directeur général du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, sera concrétisée par “des conventions à la fois de travail et de soutien”.