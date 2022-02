La MAP et le GAM signent une convention de partenariat

jeudi, 17 février, 2022 à 21:19

Rabat – L’Agence marocaine de presse (MAP) et le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM), ont signé, jeudi à Rabat, une convention de partenariat, qui fera de l’Agence, le partenaire médias de toutes les activités de ce groupement.

La convention, qui définit les modalités de collaboration entre la MAP et le GAM, a été paraphée par M. Khalil Hachimi Idrissi, Directeur Général de la MAP, et le président du GAM, M. Youssef Cheikhi, à l’issue d’une rencontre entre les deux responsables au siège de l’Agence.

En vertu de cet accord, la MAP et le GAM décident de développer des projets communs et de collaborer en matière d’accompagnement médiatique, notamment à travers la diffusion des communiqués de presse du GAM sur l’ensemble des supports de la MAP et la couverture des événements organisés par le Groupement des annonceurs.

Dans une déclaration à la chaîne d’information en continu de la MAP (M24), M. Cheikhi a indiqué que la convention vise d’abord à “concrétiser un partenariat de longue date”, notant qu’il s’agit de l’expression d’une volonté “d’aller de plus en plus sur des projets en commun” et de “développer et d’animer l’écosystème marketing, communication digitale et médias”.

“La MAP a connu une transformation remarquable. Aujourd’hui nous sommes contents de sceller ce partenariat pour aller ensemble de l’avant au service du paysage médiatique et de l’information du Maroc, mais aussi au service des membres du GAM”, a relevé le président du GAM, soulignant la nécessité de “disposer de médias forts” dans un contexte marqué par le développement des réseaux sociaux et l’émergence de nouveaux modes de consommation de l’information.

La rencontre de M. Hachimi Idrissi avec M. Cheikhi a été l’occasion de faire un tour d’horizon du paysage médiatique national, marqué entre autres par des transformations rapides dictées par les évolutions de la pandémie de la Covid-19 et par un chevauchement des médias sociaux (réseaux, web tv…) et traditionnels (presse, radio, télévision).

MM. Hachimi Idrissi et Cheikhi se sont accordés sur la centralité de la préservation de la souveraineté médiatique nationale dans un contexte marqué par la multiplication des fake news, faisant remarquer, dans ce sens, que depuis le début de la pandémie, les médias officiels sont de plus en plus sollicités en tant que sources d’informations fiables et vérifiées.

La signature de cette convention de partenariat s’inscrit justement dans le cadre des efforts visant à consolider la souveraineté médiatique nationale, un projet soutenu par l’agence Marocaine de presse, une institution qui est passée en 10 ans du statut d’agence “à l’ancienne” à celui de “véritable pôle public d’information”.