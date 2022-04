La MAP lance les applications mobiles de ses sites d’information spécialisés

lundi, 11 avril, 2022 à 12:30

Rabat – L’Agence Marocaine de Presse (MAP) vient de lancer les applications mobiles de ses sites d’information spécialisés: Mapsport, Mapfinance et Maptourisme.

Téléchargeables sur “play store” et “apple store”, ces applications viennent conforter la mise en œuvre des nouvelles orientations stratégiques de l’Agence.

Ainsi, l’application “Mapsport” présente les informations de plusieurs disciplines sportives, dont le football, le basketball, le handball, le volleyball, le tennis, l’athlétisme, le golf et les arts martiaux.

La rubrique “Football”, par exemple, se focalise plus particulièrement sur le championnat national “Botola Pro” et “Botola 2”, sur la Coupe du Trône ainsi que sur les compétitions dans d’autres pays, notamment l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre, la France et l’Allemagne, mais aussi sur les manifestations continentales et internationales.

L’application “Maptourisme” est consacrée, pour sa part, à l’actualité d’ordre touristique sous différents formats (articles, galeries d’images et vidéos…). Elle traitera de l’actualité liée aux destinations, au transport, aux événements touristiques, à l’hébergement et à la gastronomie.

Quant à l’application “Mapfinance”, elle a pour objet de mettre à la disposition des utilisateurs des informations aussi bien financières qu’économiques, managériales, politiques, juridiques … et ce, en temps réel. La plateforme comporte plusieurs rubriques (Actualités, Bourse, Economie, Entreprises, Banques & Assurances, Analyses & Finance, International et Infographie).

Ces trois nouvelles applications thématiques viennent enrichir la panoplie des produits et supports d’information de l’Agence Marocaine de Presse, au service de son lectorat.