La MAP lance le portail du pôle de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

mardi, 28 mai, 2019 à 22:14

Tanger – Après le coup d’envoi des sites dédiés à l’information régionale des régions de l’Oriental et de Marrakech-Safi, lancés respectivement en septembre et en décembre derniers, l’Agence MAP vient de lancer, mardi, le portail de son pôle Tanger-Tétouan-Al Hoceima, maptanger.ma.

Ce site, consacré aux nouveautés politiques, économiques, sociales, culturelles, environnementales, sportives et autres, est le troisième d’une série de 12 portails régionaux que l’agence entend lancer. Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la MAP d’accompagnement du chantier structurant de la régionalisation avancée.

Intervenant à cette occasion, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj, a mis en relief le chantier de la régionalisation avancée et les dynamiques politiques, économiques et autres que connait le Maroc, soulignant que “les médias sont appelés à accompagner ces chantiers”.

“Le lancement du site web du pôle Tanger-Tétouan-Al Hoceima de l’agence MAP, a-t-il souligné, “intervient dans cette logique, et sera de nature à renforcer le rôle de la presse en tant que quatrième pouvoir auquel incombe le devoir d’informer et d’encadrer le public et d’accompagner son évolution”.

Le ministre s’est dit confiant que cette décision “louable” de la MAP “donnera un nouvel élan à la crédibilité de l’information, et offrira aux organes de la presse locale et régionale une source d’information fiable”.

Le portail permettra aux usagers de s’informer des nouveautés, des réalisations, des initiatives et des rencontres qui se tiennent dans la région “grâce à une couverture rapide et globale”, a, de son côté, souligné le directeur général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi.

Il s’agit d’un “nouvel outil professionnel”, qui contribuera à la lutte contre les fake news, en offrant aux acteurs de la région une plateforme de démenti de celles-ci, et aux lecteurs une source d’informations fiables et rapides.

“Le site maptanger.ma, a poursuivi M. Hachimi, vient offrir un produit de bonne facture, qui sera diffusé au niveau national à travers le fil général de MAP, mais qui permettra aussi le traitement d’information purement locale et régionale.

Outre les activités de la wilaya et du Conseil de la région, ce site sera ouvert à toutes les initiatives de la société civile et des acteurs économiques, culturels et sportifs, a conclu le DG de la MAP.

Pour sa part, le directeur de la Maison de la presse, Said Koubrit s’est félicité du lancement de cette nouvelle plateforme “qui aura un grand impact sur la scène médiatique, sachant que la ligne éditoriale de l’agence est basée sur les sacro-saints principes déontologiques du journalisme, à savoir la précision, la crédibilité et l’indépendance”.

La cérémonie de lancement du nouveau site a été marquée par la présence du secrétaire général de la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et de représentants des médias locaux.