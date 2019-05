La MAP lance le site web de son magazine mensuel “BAB”

jeudi, 30 mai, 2019 à 17:15

Rabat – L’Agence marocaine de presse (MAP) vient de lancer le site web “babmagazine.ma”, qui se veut le prolongement sur le digital de son magazine papier “BAB” lancé en juillet dernier.

Ergonomie et au contenu (articles et photos) facile d’accès, “babmagazine.ma” propose pas moins de 250 articles, sous forme de grands dossiers, analyses, éclairages, reportages, interviews et chroniques, soit toute la production déjà publiée sur les neufs premiers numéros papier de BAB magazine.

Le site permet un accès gratuit à l’ensemble de la production journalistique du magazine, en plus des publications précédentes de BAB sous format PDF.

A l’image de celles de la version papier, les rubriques du site sont aussi très diversifiées (A la Une, Edito, Geopolis, Nation, Ecofin, Découvertes, Art de vivre, Femmes en action et Chroniques) et faites d’articles variés allant des analyses politiques, économiques et géopolitiques approfondies à des reportages light et croustillants. Le site comprend également un aperçu du sommaire du numéro dans les kiosques.

BAB est “un magazine élégant, intelligent -c’est-à-dire qui a une haute ambition intellectuelle et professionnelle- qui prend le temps de dire les choses et les faits, de les raconter avec une respiration sereine et une narration qui accepte le talent quand il existe”, avait souligné M. Khalil Hachimi Idrissi, directeur général de la MAP dans son éditorial du premier numéro de BAB magazine.

Le site du magazine sera régulièrement alimenté avec l’intégralité du contenu de chaque numéro une fois le numéro suivant paru dans les kiosques.

Babmagazine.ma, qui vient ainsi enrichir la large gamme des produits de la MAP et accentuer sa présence sur le digital, sera doté également de prolongement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Youtube, permettant de partager son contenu. Rendez-vous donc sur “babmagazine.ma” ! (MAP).