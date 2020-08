La MAP lance la version arabe de son magazine mensuel “BAB”

mardi, 4 août, 2020 à 17:50

Rabat – L’Agence marocaine de presse (MAP) vient de lancer le premier numéro de la version arabe de son magazine papier “BAB”, lancé en juillet 2018.

Coïncidant avec le 21ème anniversaire de la Fête du Trône, ce premier numéro consacre un grand dossier à cet événement. Sous le titre “Une Nation solidaire”, ce dossier comprend des articles d’analyse et des entretiens avec des universitaires, acteurs et personnalités de la société civile, mettant en avant les avancées du Royaume dans divers secteurs.

Ce premier numéro propose également un large éventail de sujets traités sous divers types journalistiques : reportages, enquêtes et interviews, ainsi que des chroniques qui donnent la parole aux plumes et correspondants internationaux de la MAP.

Faisant la part belle à la chose culturelle, “BAB” version arabe comprend également une multitude de rubriques et des papiers variés allant des analyses politiques, économiques, écologiques et géopolitiques approfondies aux articles lights.

“BAB” est “un magazine élégant, intelligent -c’est-à-dire qui a une haute ambition intellectuelle et professionnelle- qui prend le temps de dire les choses et les faits, de les raconter avec une respiration sereine et une narration qui accepte le talent quand il existe”, avait souligné M. Khalil Hachimi Idrissi, directeur général de la MAP dans son éditorial du premier numéro de BAB magazine.

BAB magazine version arabe vient ainsi enrichir les produits de la MAP disponibles dans les kiosques à l’instar des quotidiens “Maroc Le Jour” et “Al Yaoum Al Maghribi” (en arabe), qui offrent l’essentiel de l’information du jour puisée dans les différents produits de l’Agence: textes, photos et infographies.