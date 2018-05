La MAP et le ministère de la Culture s’allient pour promouvoir le théâtre professionnel

lundi, 14 mai, 2018 à 13:57

Rabat – Le ministre de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Laâraj, et le directeur général de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi, ont procédé, lundi à Rabat, à la signature d’une convention visant à promouvoir le théâtre professionnel au Maroc à travers les portails électroniques de l’Agence.

Cette convention met en place une collaboration entre le département de la communication du ministère et la MAP, qui est une institution publique stratégique, en vue de lui permettre d’accompagner la culture notamment dans le domaine de l’industrie théâtrale, a indiqué M. Laâraj dans une déclaration à la MAP à l’issue de la cérémonie de signature tenue en marge du Forum national du théâtre.

“La MAP jouera un rôle important dans la promotion de la culture et du théâtre afin de lui conférer la place qui lui échoit sur la scène médiatique”, a précisé M. Laâraj, soulignant, à cet égard, le rôle prépondérant des médias dans le rayonnement culturel.

À travers cette convention, la MAP s’engage à promouvoir le théâtre professionnel à travers la publication des informations relatives aux troupes théâtrales subventionnées sur ses sites électroniques et à assurer les couvertures des activités organisées par le ministère dans ce domaine.

De son côté, le ministère s’engage à faire parvenir à l’Agence l’ensemble des informations relatives aux troupes subventionnées et aux activités qu’il organise.

La convention, qui entre en vigueur dès sa signature, prévoit également la création d’une commission mixte permanente, composée d’un délégué du ministère et d’un autre de l’Agence, qui se réunira de façon périodique dans le but d’assurer le suivi de l’exécution des dispositions de l’accord.