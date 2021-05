La MAP remporte le Grand Prix FAAPA du Meilleur Reportage Vidéo

lundi, 24 mai, 2021 à 14:05

Rabat – L’Agence Marocaine de Presse (MAP) a remporté le Grand Prix de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) du meilleur reportage vidéo, édition 2020.

Le jury du Grand Prix de la FAAPA a en effet décerné le prix du meilleur reportage vidéo au journaliste de la MAP Mohamed Lachhab pour son reportage télévisé sur l’intégration des enfants d’immigrés, principalement d’Afrique subsaharienne, dans le système éducatif marocain.

De même, le Prix du meilleur article a été attribué au journaliste Simon Benjamin Bassolé, de l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP), pour son article intitulé “Entre allaitement et corvée, des filles-mères osent le service civique pour leur réinsertion”.

Le Prix de la photo a été, quant à lui, décerné au photographe-reporter Dieylani Seydi, de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS). La légende de la photo primée indique qu’en Casamance, dans le sud du Sénégal, la salinisation des terres contraint les paysans à abandonner leurs activités.

La cérémonie de remise des prix aux lauréats aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale de la FAAPA. Le lauréat de chaque catégorie recevra un trophée et un certificat signé par le Président de la FAAPA, en plus de mille dollars (1000 $ US).

Le Grand Prix de la FAAPA, qui est présidée par M. Khalil Hachimi Idrissi, Directeur Général de la MAP, a été lancé en 2016 à l’occasion de la 2ème Assemblée Générale de cette fédération panafricaine qui regroupe une trentaine d’agences de presse. Ce concours vise à récompenser l’excellence et l’innovation au sein des agences de presse africaines et à rendre hommage aux compétences médiatiques du continent.(MAP).