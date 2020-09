Le Maroc, “acteur fondamental” de la paix en Libye (site d’information chilien)

lundi, 14 septembre, 2020 à 22:00

Santiago – Le site d’information chilien “ElSiete.cl” a salué, lundi, le succès du dialogue inter-libyen, tenu du 06 au 10 septembre à Bouznika, à l’initiative du Maroc, en soulignant que le Royaume est un “acteur fondamental de la paix en Libye”.

La semaine dernière à Bouznika, le Maroc avait accueilli des séances de dialogue inter-libyen entre les délégations du Haut Conseil d’État et du Parlement de Tobrouk, en vue de maintenir le cessez-le-feu et ouvrir des négociations pour mettre fin aux conflits entre les protagonistes libyens, a précisé le site.

“Les bases d’un accord ont été établies pour une paix durable en Libye”, a écrit “ElSiete.cl” dans un article intitulé “Le Maroc, acteur fondamental de la paix en Libye”.

Pour le média chilien, les rencontres se sont déroulées dans “un climat d’amitié et de fraternité empreint de compréhension et de consensus”, avec une vision positive de ce qui se passe en Libye, à la recherche d’une entente qui met fin au danger de guerre qui menace le pays, son intégrité territoriale et la souveraineté de l’État.

A l’issue de ces séances de dialogue, les deux parties avaient annoncé un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté, a-t-il précisé.