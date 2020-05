Le Maroc a fait de la crise du COVID-19 une opportunité pour investir dans le développement technologique et l’innovation (Journal chilien)

mercredi, 6 mai, 2020 à 14:13

Santiago – Le Maroc a fait de la crise du COVID-19 une opportunité pour investir dans le développement technologique et l’innovation tout en donnant une valeur ajoutée à son économie, a écrit mardi le quotidien chilien La Segunda.

Le Maroc, un pays avec lequel le Chili entretient des relations exemplaires de coopération et de collaboration dans divers domaines, a déployé, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, une politique publique basée sur des mesures de protection et de confinement accompagnées d’une distribution massive des moyens de protection de manière généralisée, massive et à faible coût, a ajouté La Segunda, précisant que le Royaume produit cinq fois plus de masques de protection que certains pays développés.

Et de citer le développement d’une application qui met en relation les citoyens avec des professionnels de la santé pour des consultations gratuites.

De même, une équipe de chercheurs marocains, composée d’ingénieurs et de médecins, a annoncé le lancement en version initiale d’un “masque intelligent de détection automatique à distance” du Covid-19 (MIDAD), accompagné d’une application de “tracking” (Trackorona), qui propose une méthode de prédiction et de diagnostic de la maladie, a souligné le journal.

Selon l’auteure de l’article et membre de la Fondation Alliance Amérique latine-Afrique pour le 21è Siècle, Cristina Orellana, le Maroc est le leader d’une stratégie continentale pour combattre la pandémie en Afrique à travers la mobilisation d’efforts coordonnés et solidaires avec les pays les plus vulnérables.

En somme, le Maroc gère cette crise en donnant l’exemple d’une gestion qui met en avant l’intérêt des personnes, du peuple et de son avenir, a ajouté le média chilien.