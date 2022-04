Le Maroc invité d’honneur du 3-ème Festival de cinéma ”Les Téranga’’ du 29 juin au 2 juillet à Dakar

vendredi, 15 avril, 2022 à 12:37

Si la crainte d’une pénurie mondiale du blé a fait exploser le cours de cette céréale, mettant au péril les réserves notamment des pays pauvres les plus dépendants, l’Inde en a trouvé une aubaine pour renflouer les revenus des petits agriculteurs et leurs familles qui représentent près de la moitié des 1,3 milliard d’habitants mais aussi de s’imposer plus que jamais en un important acteur mondial de l’or jaune.