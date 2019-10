Le Maroc invité d’honneur du 39è Salon international du livre de Santiago du Chili

vendredi, 4 octobre, 2019 à 22:15

Les mutations dans le secteur de la culture ont engendré un développement du concept de la culture et l’émergence d’industries culturelles et créatives comme un secteur autonome qui requiert l’accompagnement et la recherche de solutions pour pouvoir surmonter les contraintes, a souligné, vendredi à Rabat, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj.