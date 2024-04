“Le Maroc et l’Afrique face au nouveau pacte européen de guerre migratoire aux sudistes”, nouvel ouvrage de Abdelkrim Belguendouz

lundi, 22 avril, 2024 à 12:05

Rabat -“Le Maroc et l’Afrique face au nouveau pacte européen de guerre migratoire aux sudistes: Quel impact sur les politiques migratoires marocaines” est l’intitulé du nouvel ouvrage de l’analyste et observateur de la scène migratoire marocaine, Abdelkrim Belguendouz.

Cet ouvrage de 637 pages, qui se veut une expression d’un engagement citoyen et africain, interroge le projet de nouveau pacte européen sur la migration et l’asile, véritable déclaration de guerre migratoire aux sudistes par la commission européenne fin 2020 et d’extension du pillage par l’UE des compétences de l’Afrique, sous couvert de “Partenariat-talents”.

“Objet d’un accord politique tardif sur ses points clés fin 2023 entre les représentants du Conseil (Etats membres) et du parlement européen, ce pacte à visée d’une Europe forteresse, cherche d’abord les rapports migratoires euro-africains dont le Maroc, partenaire stratégique clé dans le tryptique de sa politique migratoire: émigration vers l’Europe (nationaux et étrangers), immigration et asile au Maroc, Marocains établis dans l’UE”, lit-on dans la quatrième de couverture de l’ouvrage.

“En lien à l’Afrique, le pacte mérite débat, stimulé par l’Agenda africain sur la migration porté par SM le Roi Mohammed VI, Leader de l’Union africaine sur la question migratoire et par son discours du 20 août 2022 sur les citoyens marocains à l’étranger, souligne l’auteur, notant que la refonte des politiques migratoires du Maroc, sous un prisme national, afro-centré et sans clonage de l’UE, appelle l’intégration vigilante et critique du contexte migratoire régional et international, dont les volets euro-méditerranéen et Europe-Afrique subsaharienne, sans oublier la dimension maghrébine de la migration.

Portant une analyse approfondie sur cette question, le professeur Belguendouz, auteur de plusieurs ouvrages et études en matière de migration, met un accent particulier sur les politiques migratoires induites pour le Maroc en particulier et l’Afrique en général, face au projet de nouveau pacte européen sur la migration et l’asile, qui participe de bouleversements géostratégiques profonds, notamment dans la région euro-méditerranéenne.

Dans son livre, il propose un diagnostic de la situation et des suggestions pour l’avenir, liées aux défis et enjeux qui se posent.