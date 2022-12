Le Maroc et l’Arabie saoudite signent un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine culturel

mercredi, 7 décembre, 2022 à 21:44

Riyad – Le Maroc et l’Arabie Saoudite ont signé, mercredi à Riyad, un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine culturel, en reconnaissance des liens d’amitié existant entre les deux pays, et de leur volonté de renforcer la coopération bilatérale en la matière conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.