Le Maroc est largement engagé dans la création d’industries Culturelles et Créatives fortes et compétitives (ministre)

vendredi, 10 mai, 2024 à 23:17

Meknès – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a affirmé, vendredi à Meknès, que le Maroc est largement engagé dans la création d’Industries Culturelles et Créatives, fortes et compétitives.