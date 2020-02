Le Maroc et l’Espagne se connaissent parfaitement et peuvent améliorer leurs relations

mercredi, 5 février, 2020 à 11:30

Rabat – L’Espagne et le Maroc sont deux voisins qui se connaissent parfaitement et peuvent améliorer leurs relations, a affirmé, mardi à Rabat, l’anthropologue et écrivain espagnol José Antonio Alcantud, lors de la présentation de son dernier livre “Histoire coloniale du Maroc”.