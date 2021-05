Le Maroc à l’honneur à “La diplomatie des merveilles” à Sofia

lundi, 24 mai, 2021 à 16:35

Sofia – Le Maroc a été à l’honneur lors de “La diplomatie des merveilles”, une manifestation culturelle organisée récemment à Sofia, pour marquer le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume et la Bulgarie.

Initiative conjointe de l’ambassade du Maroc à Sofia et de l’agence bulgare “StandartNews”, cette manifestation a réuni plus de 120 convives, dont une trentaine d’ambassadeurs, des membres du gouvernement, des maires d’une vingtaine de villes bulgares, en plus d’artistes, journalistes et académiciens.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Bulgarie, Zakia El Midaoui, a relevé l’importance de cet événement qui se tient à la veille de la Fête des Saints et de la journée de l’écriture, de l’éducation et de la culture bulgares et de l’écriture slave, célébrée le 24 mai de chaque année.

Relevant que 2021 a marqué un nouveau jalon dans le développement des relations maroco-bulgares déjà denses et diversifiées, elle s’est félicitée de prendre part à cette initiative dédiée à la protection des merveilles de la Bulgarie, classée 3ème au niveau européen en termes de diversité culturelle.

“Malgré le contexte international défavorable, marqué par de multiples défis globaux, le Maroc et la Bulgarie restent et demeurent des terres de paix et de fraternité où se côtoient des hommes et des femmes venant de tout bord”, a indiqué Mme El Midaoui.

Sous la conduite sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la tolérance, la cohabitation entre les cultures et les civilisations sont des traits de caractère du Maroc, a-t-elle relevé, soutenant que “les histoires des pays et leurs identités et surtout leurs préoccupations et leurs défis ne devraient pas être instrumentalisés pour être mis au service de la régression, de la fracture, du déni et de la division”.

Selon elle, ces richesses devraient servir de leviers pour une coopération transparente et un partenariat gagnant-gagnant, “le but étant d’en faire un gisement de création d’opportunités et de richesses partagées, et de renforcement de la confiance mutuelle”, assurant que les liens d’amitié et de coopération fructueuse, qui unissent le Maroc et la Bulgarie, continueront de se renforcer.

La diplomate marocaine a par ailleurs invité les convives à prendre part à la 15ème édition du Festival international de la jeunesse et des arts, qui sera organisée à Sozopol (est de la Bulgarie) du 5 au 15 juillet prochain, par l’Association des “Muses”, avec la participation du Maroc en tant qu’invité spécial et destination touristique.

De son côté, Slavka Bozokova, Rédactrice en chef de “Standardnews”, a donné un aperçu sur la campagne “Merveilles de Bulgarie”, une manifestation appuyée par la plus grande organisation européenne du patrimoine culturel “Europa Nostra”.

Pour sa part, la vice-présidente de la République de Bulgarie, Iliana Yotova, a indiqué que “malgré l’éloignement géographique, l’amitié maroco-bulgare plonge ses racines dans la profondeur de l’histoire et n’a cessé de se consolider au fil des ans dans de nombreux domaines”.

Même son de cloche du côté de Mariya Gabriel, Commissaire européenne en charge de l’Innovation, de la recherche, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse, qui a souligné l’importance du Maroc en tant que partenaire clé de l’UE dans le domaine de l’éducation et de la culture.

Idem pour la ministre du Tourisme Stella Bankova qui, se réjouissant de la qualité de la coopération entre son pays et le Maroc en tant que destinations touristiques internationales, a estimé que le tourisme représente le meilleur diplomate de la culture.

Le ministre de la Culture Velislav Minekov, un fin connaisseur du Royaume, a souligné que “le Maroc a de nombreux amis en Bulgarie et j’en fais partie. Je suis heureux d’être ici ce soir, parce qu’il y a 20 ans, je travaillais au Maroc que j’ai parcouru de long en large”.

“Beaucoup de bons souvenirs sont encore présents dans mon cœur et mon esprit. C’est pourquoi, je fais partie de la diplomatie culturelle, qui est l’avenir des relations diplomatiques, y compris dans le cadre de la Campagne nationale “Merveilles de la Bulgarie””, a-t-il dit.

Au terme de cette manifestation, les convives ont suivi un spectacle de musique animé par des enfants du lycée français à Sofia, un défilé de costumes marocains traditionnels, un spectacle de danses marocaines interprétées par le Groupe “Sofistic Jivo”, ainsi que des danses folkloriques de trois régions bulgares (Sofia, Varna et Sud de la Bulgarie).

La soirée s’est terminée par une réception ayant mis à l’honneur l’art culinaire marocain (divers tajines, pâtisserie, boissons et thé à la menthe), le tout agrémenté par la musique et le chant du Malhoune dans un décor aux couleurs du Royaume, avec des affiches et posters représentant l’artisanat, les médinas, les paysages pittoresques, la nature, les plages, le désert, et les villes impériales du Royaume.