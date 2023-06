Le Maroc, un modèle de promotion des valeurs de tolérance et de coexistence religieuse (média péruvien)

mercredi, 21 juin, 2023 à 11:22

Lima – Le Maroc, où s’est tenue la semaine dernière la conférence parlementaire sur le dialogue interreligieux, offre « un excellent modèle » de promotion des valeurs de tolérance et de coexistence religieuse, écrit mardi le site de la fédération des journalistes du Pérou (FPP).

Dans un commentaire du message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants à cette conférence, le média péruvien ajoute sous le titre « Conférence au Maroc : le dialogue interparlementaire et interreligieux, clé de la paix », que la conférence a été un véritable « succès » au regard de la teneur de la “Déclaration de Marrakech” qui a sanctionné ses travaux.

Dans cette déclaration, ajoute la même source, les participants ont appelé à l’élaboration d’un “contrat social qui renforce la dignité, la fraternité et l’égalité entre tous les peuples, afin de construire des sociétés résilientes où chacun peut trouver sa place ».

Ils ont « également appelé à la promotion d’une culture du dialogue au sein des parlements comme » un outil essentiel pour la paix et l’inclusion”.

Le média péruvien est revenu sur les grandes lignes du message royal lu à l’ouverture de la conférence et dans lequel le Souverain a souligné que le Maroc est une terre où « pendant des siècles, musulmans, juifs et chrétiens ont coexisté et continuent de coexister. Le sol marocain a accueilli des milliers de personnes, dont des musulmans et des juifs, fuyant les persécutions religieuses qui ont frappé la péninsule ibérique au cours des XVe et XVIe siècles, en leur offrant une protection généreuse.

SM le Roi, rappelle le site péruvien, a également évoqué l’importance de la coexistence et du dialogue, ajoutant que le Maroc est attaché aux valeurs de modération, de tolérance et de rejet de toutes les formes de radicalisme, de haine et d’extrémisme.

Le média péruvien note enfin qu’au regard de son prestige au sein de la communauté internationale, le Maroc avait accueilli le 9e Forum mondial de l’Alliance des civilisations en novembre 2022, la Conférence internationale pour le dialogue des cultures et des religions et la Conférence sur “les droits des minorités religieuses en terre d’Islam”.

Le pays avait également abrité le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, dont le Maroc a assuré la coprésidence pendant trois mandats, de 2015 à 2022 et avait accueilli deux Papes : Jean-Paul II en 1985 et le pape François en 2019.