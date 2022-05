Le Maroc participe à Paris à la Biennale des métiers d’art et de la création “Révélations”

vendredi, 27 mai, 2022 à 13:34

Rabat – La Maroc participe à Révélations, Biennale Internationale des Métiers d’Art et de la Création, qui se tient du 8 au 12 juin à Paris, une occasion de révéler le savoir-faire et la créativité de 8 créateurs d’art d’exception, annonce vendredi le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.