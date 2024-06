Le Maroc pleinement engagé dans la protection et la valorisation du patrimoine culturel (Mme El Khamlichi)

mardi, 25 juin, 2024 à 17:07

Rabat – Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc est pleinement engagé dans la protection, la valorisation et la préservation du patrimoine culturel, a affirmé, mardi à Rabat, la présidente de la Commission Nationale de Droit International Humanitaire (CNDIH), Farida El Khamlichi.

S’exprimant à l’ouverture du colloque international sous le thème “La protection du patrimoine culturel durant les crises humanitaires et la question de l’effectivité”, Mme El Khamlichi a souligné que le Royaume s’est résolument engagé en faveur de la protection du patrimoine culturel, à travers notamment son adhésion à la Convention de La Haye de 1954 et à son premier protocole en 1968.

“Le Maroc a également ratifié en 1975 la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972, ainsi que le deuxième protocole additionnel à la Convention de La Haye en 2013”, a-t-elle précisé, ajoutant que le Royaume est aussi membre actif, depuis 2015, du “Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, créé en vertu de ce protocole”.

La directrice du CNDIH a, dans ce sens, relevé que dans sa constitution, le Maroc s’engage à protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité.

Par ailleurs, elle a rappelé le Message Royal adressé aux participants à la 23ème session du Comité du patrimoine mondial, tenue à Marrakech le 29 novembre 1999, dans lequel le Souverain a affirmé que “nous sommes désormais tous responsables de protéger ce patrimoine dans toutes ses formes d’expression et de le protéger au bénéfice des générations futures”.

Pour sa part, le Haut-représentant des Nations Unies pour l’alliance des civilisations, Miguel Angel Moratinos, a appelé, dans un message vidéo, l’ensemble des parties prenantes à déployer encore plus d’efforts pour garantir la protection des biens culturels, notamment dans les zones difficiles ou en crise humanitaire.

Il a, à cet égard, loué l’engagement du Royaume en matière de défense du vivre ensemble et de protection des biens culturels, saluant les initiatives entreprises par le Maroc en la matière, notamment la résolution 73/328 de l’Assemblée générale de l’ONU sur la “Lutte contre le discours de la haine: promotion du dialogue interreligieux, interculturel et de la tolérance”.

Initié par la Commission nationale du droit national humanitaire en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce colloque s’inscrit dans le cadre de la commémoration par la communauté internationale du 70e anniversaire de la Convention de la Haye de 1954 pour la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé.

Cet évènement a pour objectifs de discuter des défis liés à la mise en oeuvre de la protection du patrimoine culturel dans les situations des crises humanitaires, de passer en revue les bonnes pratiques internationales et les moyens de collaboration internationale afin de protéger les biens culturels dans les situations d’urgence, ainsi que de mettre en lumière les efforts nationaux déployés à cet égard, notamment l’expérience marocaine.