Le Maroc prend part au festival international du conte de Sharjah

mardi, 24 septembre, 2019 à 22:25

Le Maroc a assuré son engagement le plus ferme concernant l’Agenda onusien de développement 2030 à travers notamment la signature d’un accord pour la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD) dans les villes intermédiaires du Maroc, a affirmé, mardi à New York le Secrétaire général du ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdellatif Ennahli.