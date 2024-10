Marrakech célèbre l’art photographique dans sa diversité

jeudi, 24 octobre, 2024 à 13:03

Marrakech – La 4ème édition des Rencontres de la Photographie de Marrakech, dont le coup d’envoi officiel a été donné mercredi soir, au Complexe administratif et culturel Mohammed VI relevant du ministère des Habous et des Affaires islamiques, célèbre l’art photographique dans toute sa diversité.

Rendez-vous incontournable des professionnels et des amoureux de la photographie d’ici et d’ailleurs, cette 4ème édition rend hommage à la Chine comme invitée d’honneur et réunit des photographes venus des quatre coins du monde.

Cette édition, organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et la commune de Marrakech, est placée sous le signe de l’ouverture à de nouveaux horizons et promet d’être riche en découvertes, échanges et débats, avec un accent particulier mis sur la jeunesse et la créativité.

S’exprimant à cette occasion, Abdellah Oustad, fondateur et directeur des Rencontres de la photographie de Marrakech, a indiqué que la tenue de cet évènement s’inscrit dans le cadre de la célébration de “Marrakech, Capitale Culturelle du Monde Islamique pour l’année 2024”, précisant que cette manifestation culturelle s’impose de plus en plus comme une rencontre d’envergure internationale qui connaît la participation de photographes et d’artistes venus du Canada, de l’Europe, du Moyen-Orient, et de l’Afrique.

Cette édition est marquée par une programmation riche avec des expositions organisées dans plusieurs lieux de la cité ocre, en plus de projections, d’ateliers, de conférences-débats, de lectures de portfolio et de nombreux moments d’échange avec des experts nationaux et internationaux, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

Dans le même sillage, M. Hicham Abkari, directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Culture-, a indiqué, dans une déclaration similaire, que “les Rencontres de la photographie de Marrakech, organisées sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, présentent des photographies et des tableaux retraçant la diversité d’approches et de visions à travers l’art photographique”.

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Culture-, soutient cet évènement, ainsi que toute initiative visant à faire la lumière sur le patrimoine et la richesse du Maroc, a-t-il fait noter, relevant que ces rencontres ouvrent de nouvelles perspectives en matière de coopération internationale dans le domaine culturel.

De son côté, Qi Hao, président de l’Association de photographes de la ville chinoise de Ningbo, s’est dit très heureux de participer à cet évènement international visant à faire connaître la vie quotidienne et les secrets de Ningbo à travers une série de photos.

“Notre participation à ces rencontres est très importante pour nous connaître mieux et développer nos relations culturelles”, a-t-il soutenu.

Lancé en 2016 par l’association Voix Plurielles, en partenariat avec Cultures Nomades Production (France), le Conseil Régional du Tourisme (CRT), ainsi que de nombreux acteurs culturels et économiques de Marrakech, cet événement est rapidement devenu l’un des rendez-vous incontournables de la photographie contemporaine.

En quelques années, les Rencontres de la photographie de Marrakech ont su s’imposer au niveau international, rivalisant avec des événements de référence comme les Rencontres de la Photographie d’Arles, tout en conservant une identité marocaine unique.

Aujourd’hui, les Rencontres de Marrakech attirent l’attention d’un large public, mais aussi des artistes et des professionnels du monde entier, devenant une plateforme d’échange et de création majeure sur la scène artistique internationale.

Pour cette 4ème édition, Marrakech se mobilise pleinement et nombreux espaces emblématiques de la ville accueilleront les expositions et manifestations s’inscrivant dans le cadre de cet évènement.

Cette année, une place spéciale sera accordée aux femmes photographes, avec deux moments forts : des Cartes Blanches dédiées aux femmes afghanes et à la diaspora africaine, mettant en avant leur résilience et leurs espoirs, ainsi que l’exposition “Regard de Femmes” qui présentera le travail de trois photographes de renommée internationale, à savoir, Angèle Etoundi Essamba, Cynthia Benjamin, Copper et Mina Kawachy.