Marrakech: un défilé haut en couleur pour le baptême du Maroc Fashion Week

samedi, 4 juin, 2022 à 14:24

Marrakech – Les somptueux jardins de l’hôtel Mandarin Oriental à Marrakech ont été témoins, vendredi soir, d’un splendide défilé de mode ayant réuni une dizaine de créateurs venus des quatre coins du globe, à l’initiative de l’Oriental Fashion Show (OFS).

Envoûtés devant un show haut en couleur, les célébrités et invités conviés à ce spectacle ont pu découvrir les dernières créations du prêt à porter dénichées par l’OFS et mises en scène par une pléiade de jeunes talentueux et chevronnés créateurs de mode.

Reconnu pour son style audacieux et inventif, le premier à ouvrir le bal a été le jeune designer Omar Guelil qui a proposé des créations originales imprégnées de sa créativité et de sa vision.

L’exhibition s’est poursuit avec l’hispano-marocaine, Khadija Chraibi, qui a confirmé son interprétation personnelle du caftan marocain en tant que création qui intègre un riche patrimoine traditionnel dans un style de vie moderne.

Ensuite, la créatrice de mode tchèque, Jitka Klett, a présenté sa nouvelle collection ‘’PURA’’ qu’elle a déjà dévoilée à Paris, et dans laquelle elle associe les couleurs et la qualité des matières de luxe.

Le spectacle a accueilli par la suite l’artiste originaire de Tanger et installée à Dubaï, Hind Tahiri, qui a donné à voir des créations élégantes, inspirées de la mer, le sable et le soleil et mettant en valeur la silhouette féminine.

Pour sa part, la maroco-italienne Zineb Hazim a développé une collection extrêmement élégante et sensible, utilisant des tissus tels que le tweed, le denim, le jersey de coton, rendant hommage à la féminité avec délicatesse et respect.

Les designers marocaines Nun et Zor ont également fait porter les mannequins leurs créations, en plus de la maison de bijouterie Diamond Noir Jewelry, qui a présenté au public des parures ornées de bijoux de grande qualité.

Le Maroc Fashion Week se poursuit ce samedi avec au programme un deuxième défilé de mode, axé cette fois-ci sur la couture, qui mettra à l’affiche d’autres designers venus présenter leurs dernières créations, sous le ciel bleu de Marrakech.

Cet événement, couvert par une presse spécialisée venue de Paris, Milan, Londres, Dubaï et du Maroc, est porté par une longue liste de partenaires, issus du monde de l’hôtellerie, de la gastronomie, de la beauté, de la coiffure et de la haute joaillerie, entre autres.

L’OFS, qui organise depuis sa création en 2004, des défilés de grande envergure dans les plus grandes capitales du monde, est perçu comme un leader dans la mode orientale et un incubateur de talents au-delà des frontières.