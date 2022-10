Marrakech : La photographie brésilienne sous les feux des projecteurs à la 3è édition des RPM

samedi, 22 octobre, 2022 à 10:43

Marrakech – Cinq artistes photographes brésiliens ont exposé, vendredi soir au Palais Badii à Marrakech, leurs œuvres et ce, dans le cadre de la 3è édition des Rencontres de la Photographie de Marrakech (RPM), un rendez-vous incontournable des professionnels et des amoureux de cet art d’ici et d’ailleurs.