Marrakech : Prix pour les meilleurs films de sensibilisation à l’importance de la protection civile

mercredi, 11 septembre, 2019 à 21:30

Marrakech- Des prix ont été remis mercredi, à Marrakech, aux vainqueurs de la compétition des meilleurs films, affiches, brochures et annonces de sensibilisation à l’importance de la protection civile et à la lutte contre les catastrophes au monde arabe.

Remis lors de la cérémonie d’ouverture de la 17ème conférence des directeurs des organismes arabes de protection civile qui se tient Marrakech les 11 et 12 septembre courant, ces prix visent à solliciter plus de vigilance et la prise de mesures de prévention dans les pays arabes dans le domaine de la protection civile et la lutte contre les catastrophes.

Dans la catégorie des films de sensibilisation, le premier prix a été remporté par un film présenté par l’Arabie saoudite alors que le deuxième prix a été attribué à un film algérien.

Le troisième prix de cette catégorie a été décerné à un film réalisé par l’Etat de la Palestine.

Dans la catégorie annonces (bulletins) de sensibilisation dans le domaine de la protection civile et la lutte contre les catastrophes, le premier prix a été décerné à l’Algérie alors que le deuxième prix a été attribué à l’Egypte.

Le sultanat d’Oman a remporté le troisième prix de cette catégorie.

A rappeler que cette compétition a connu la participation de 08 pays arabes.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 17ème conférence des directeurs des organismes arabes de protection civile connaît la participation de responsables et de représentants d’organismes de protection civile des pays arabes, de la Ligue arabe, de l’Organisation internationale de protection civile, du Centre arabe de prévention des séismes et des autres catastrophes naturelles, de l’Université Naïf pour les sciences sécuritaires et du Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur.

Elle portera notamment sur les dangers liés à la pollution de l’environnement et les moyens de les combattre ainsi que le rôle des organismes de protection civile dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.

L’évolution des activités et des missions des organismes de protection civile et la contribution des compagnies d’assurances aux sources de financement de leurs interventions figurent à l’ordre du jour de cette conférence.

Le point sera, également, mis sur deux projets importants concernant un accord de coopération arabe dans le domaine de la recherche et le sauvetage et l’élaboration d’un “Code arabe unifié pour contrôler l’importation et le transport de matières explosives et dangereuses”.

Cette rencontre de deux jours examinera, aussi, les points de vue des Etats membres sur l’étude de faisabilité concernant un projet d’accord de coopération entre ces organismes et sur le rôle de ces instances face aux actes terroristes.

Les recommandations de cette conférence seront soumises à la prochaine session du Conseil des ministres arabes de l’intérieur.