Marrakech : Séminaire sur la juxtaposition de la poésie et de la philosophie

jeudi, 25 février, 2021 à 21:27

Marrakech – La Maison de la Poésie de Marrakech organise, vendredi, un séminaire sur la juxtaposition de la poésie et de la philosophie dans le cadre de sa quatrième saison de séminaires, qui explorent le discours poétique.

Tenu sous le thème “Poésie et Philosophie : Dialogue de juxtaposition” avec la participation des chercheurs Driss Katir et Abdessamad El Gabbas, ainsi que de l’étudiante-chercheuse Fatima Zahra Ouerrah, ce rendez-vous culturel sera l’occasion pour ouvrir un débat sur les caractéristiques de ce dialogue permanent et ouvert entre la poésie et la philosophie, selon un communiqué des organisateurs.