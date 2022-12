Marrakech : Vernissage de l’exposition photographique “Contempler et écouter l’Alhambra” de l’Espagnol Fernando Manso

samedi, 3 décembre, 2022 à 17:08

Marrakech – Le vernissage de l’exposition photographique intitulée “Contempler et écouter l’Alhambra. Pont entre les cultures” de l’Espagnol Fernando Manso a eu lieu, vendredi au Musée des confluences “Dar El Bacha” à Marrakech, en présence d’une pléiade d’artistes, d’intellectuels et de passionnés de l’art.

Initiée par l’Ambassade d’Espagne à Rabat et la Fondation Nationale des Musées (FNM), en collaboration avec l’Institut Cervantes de Marrakech, cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 29 janvier prochain, donne à voir et apprécier une série de photos qui montrent clairement qu’il existe encore une autre Alhambra à découvrir, à admirer et à apprécier. Une Alhambra reflet d’une culture raffinée avec un haut degré de développement.

Une Alhambra de Grenade inédite se révèle à travers le regard patient de Fernando Manso. Une image de l’Alhambra somptueuse mais aussi inespérée et souvent méconnue dans toute sa richesse artistique, mise en valeur par l’artiste.

Fernando Manso montre cette lumière particulière qui caractérise l’Alhambra ou ce halo de mystère qui l’entoure encore aujourd’hui et qui a fasciné tant d’autres artistes tout au long de son histoire et dans les expressions artistiques les plus variées.

“Je suis très fier d’exposer, au Musée des confluences à Dar El Bacha, les photos que j’ai prises durant une année des différents coins de l’Alhambra, avec un appareil photographique traditionnel des années 50”, a souligné Fernando Manso dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP.

Faisant savoir que cette exposition a pour objectif de mettre en relief le patrimoine exceptionnel d’Alhambra, le photographe espagnol a indiqué que cette exposition démarre de Marrakech avant de faire escale dans plusieurs pays arabes.

Pour sa part, la conservatrice du Musée des Confluences “Dar El Bacha” à Marrakech, Mme Salima Aït Mbarek, a relevé que cette exposition, qui met en avant le patrimoine matériel et immatériel en partage entre le Maroc et l’Andalousie, “offre un dialogue entre deux cultures proches, entre la lumière et l’ombre à Alhambra, entre l’intérieur et l’extérieur de cet édifice andalou, et entre la culture et la nature”.

Elle a ajouté que cette exposition donne à découvrir l´œuvre de Fernando Manso, le brillant résultat d’une méthodologie rigoureuse, souvent exercée en pleine solitude et éloignée des nouvelles technologies.

L’exposition s’inscrit dans le cadre de la troisième édition du programme culturel “Visages”, organisée entre les mois d’octobre et de décembre dans plusieurs villes marocaines.

Le programme Visages, qui a comme principal but de rapprocher et de consolider les liens culturels existants entre l’Espagne et le Maroc, est organisé par le ministère de la Culture et des sports de l’Espagne, en collaboration avec l’Ambassade d’Espagne à Rabat, l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le développement (AECID) et le réseau des Instituts Cervantès au Maroc, avec le soutien du Ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication du Maroc, la FNM et différentes institutions culturelles marocaines.