Mawazine-2019 : Un air musical arabo-palestinien plane sur la scène Nahda

mardi, 25 juin, 2019 à 9:25

Rabat – La star montante de la chanson palestininenne Mohamed Assaf a régné en maître sur la scène Nahda où il a laissé plané un air musical arabo-palestinien et ce à l’occasion de la 4ème journée de la 18è édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde.

Nommé “le bien-aimé des Arabes”, le lauréat de la 2ème saison de l’émission musicale Arab Idol a réduit les distances et rapproché le public marocain, réuni à la scène Nahda, de la Palestine, en chantant et citant la culture, les traditions ancestrales et les sites historiques de ce pays.

Les festivaliers palestiniens ont aussi répondu présents, en créant une belle atmosphère avec Assaf, à travers des chants et des danses accompagnant les rythmes riches du patrimoine orientale.

L’interaction remarquable avec les rythmes musicaux du chanteur palestinien ont donné un éclat et une particularité joyeuse à cette belle soirée, qui retersa gravée dans la mémoire de ses fans, venus nombreux pour apprécier sa voix authentique et forte.

Grâce à son interprétation éblouissante et sa forte présence sur scène, Assaf a transporté le public dans un périple faisant escale, chaque fois, à une période de la musique arabe authentique, à travers des paroles bien choisies et une musique raffinée pour donner lieu à un dialogue culturel entre l’Est et l’Ouest de la région arabe.

« Lawine Brouh », « Allouma », « Makank Khali », « Alla Lkoufia », ainsi que des chansons de George Wassouf, Assaf a chanté tous les registres et donné libre court à sa voix forte et unique, pour satisfaire tous les goûts et répondre à toutes les attentes du public.

Sur la même scène, le chanteur égyptien Saad Soghayar, connu avec sa chanson « El Ainab », a créé une euphorie chez le public, qui n’a pas cessé de chanter et de danser aux rythmes de ses chansons populaires.

Avec sa musique vive et festive, « Saad » a créé une communion musicale avec le public, avant d’allumer la scène avec ses chansons “Wallaha Nar” et “Al Hantourn”, qui font de lui l’une des plus grandes figures de la chanson populaire égyptienne.

Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, Mawazine est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.

La 18è édition de cette grand-messe musicale, organisée à l’initiative de l’Association Maroc Cultures sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, propose une programmation riche et exigeante avec à l’honneur de grandes stars de la chanson mondiale et arabe.