Mawazine 2019: Au rythme des mélodies harmonieuses de la belle époque, Mohamed Mohsen scelle la programmation du Théâtre Mohammed V

dimanche, 30 juin, 2019 à 11:33

Par Aimad Ouhakki

Rabat – La programmation du Théâtre National Mohammed V dans le cadre de la 18è édition du Festival Mawazine-Rythmes du monde a pris fin, samedi soir à Rabat, au rythme des mélodies harmonieuses de la belle époque, magistralement interprétés par l’artiste égyptien Mohamed Mohsen.

Le jeune chanteur a répondu présent en mettant sa voix qui porte au service du riche répertoire de la chanson arabe, à travers des reprises des chefs-d’oeuvre de monuments tels Sayed Mekawi, Sayed Darwish ou encore Mohamed Abdel Wahab.

En entamant sa représentation par “Lilt Embareh” de Sayed Mekawi, Mohamed Mohsen a tissé un lien fort avec une assistance subjuguée par sa voix de ténor, avant de l’envoûter davantage à travers “Echouq” de Mohamed Fawzi, “Khayef Aqoul Eli Fi Qalbi” de Mohamed Abdel Wahab et “Ahou Da Eli Sar” de Sayed Darwish.

Pour parfaire sa communion avec le public, le chanteur a interprété “Marsoul Al Houb” du chanteur-compositeur marocain Abdelwahab Doukkali nouant définitivement sa complicité avec l’auditoire.

Entre deux chansons, l’artiste a exprimé sa joie de se produire dans un festival de l’envergure de Mawazine, tout en affirmant avoir un attachement affectif avec le Théâtre Mohammed V, car, tout jeune, il écoutait un enregistrement de “Robaeyat Khayam” de l’irremplaçable diva Oum Kalthoum interprété dans cette même salle en 1979.

Mohamed Mohsen a également permis au public de découvrir ses propres œuvres à travers “Neshbh Le’ah, Men Zaman gedan”, avant de clore en apothéose une soirée qui restera dans les annales avec “Ya Msafer Wahdak”.

Né en 1986, Mohamed Mohsen est un chanteur et compositeur égyptien qui s’est fait connaître à travers les reprises de grands classiques de la chanson arabe.

Son 1er opus “Ellfan fi shawariek” est sorti en 2012 et lui a permis de remporter le Prix Al-Ahram – Meilleur jeune chanteur, par vote du public. Son deuxième album “Habayeb Zaman” est sorti en 2017.

Avec une fréquentation dépassant les 2,5 millions de festivaliers sur 9 jours de concerts et 7 scènes réparties sur les villes de Rabat et Salé, le Festival a été classé au deuxième rang des plus grandes manifestations musicales du Monde.

Proposant une programmation riche et variée qui rassemble des artistes de renommée internationale d’ici et d’ailleurs, Mawazine fait de ses villes hôtes de véritables carrefours des rythmes et traditions musicales de la planète.