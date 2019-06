Mawazine-2019: Concerts explosifs de Lartiste et David Guetta à la scène OLM Souissi

dimanche, 23 juin, 2019 à 17:42

– Par Imane Brougi –

Rabat – Le rappeur au flow unique, Lartiste et le DJ le plus prolifique du siècle, David Guetta, ont fait vivre, samedi soir, au public du festival Mawazine des moments des plus intenses sur la scène OLM Souissi avec deux concerts explosifs créant une ambiance électrique frôlant l’hystérie.

Venus de toute part et de tout âge, les festivaliers ont investis la scène OLM Souissi des heures avant les concerts de leurs idoles préférées pour assister à une soirée unique et mémorable et danser jusqu’au bout de la nuit.

La fièvre va augmenter lorsque Lartiste a fait son entrée. Dés le premier morceau, la foule a commencé à crier et à chanter en chœur avec Lartiste ses plus grands succès et dansant aux rythmes festifs de son répertoire aux multiples influences universelles.

Toujours égal à lui-même, le rappeur franco-marocain a été une nouvelle fois au rendez-vous et gâté son public avec un florilège de ses tubes les plus populaires tels “Clandestina”, “Gonzales”, “Mafiosa”, “Lifat Mat”, “Vai et Viens” ainsi que la célèbre chanson “Chocolat”.

S’adressant à ses fans tantôt en arabe tantôt en français, Lartiste, de son vrai nom Youssef Akdim, n’a pas manqué de saluer tout le peuple marocain, exprimant sa fierté de se produire au Maroc dans ce grand festival international.

Arborant fièrement le drapeau marocain, Lartiste, originaire d’Imintanout, a interprété une chanson en amazigh: une dédicace à ses origines. Avant de clôturer son passage avec l’hymne national.

Mais ce n’était pas encore fini, puisque le rappeur marocain “Harri” a rejoint Lartiste sur scène pour chanter ensemble un tube à succès “Harraga”. A cette occasion, Lartiste a adressé un message fort aux jeunes en quête d’un avenir meilleur, les incitant à rester chez eux et chercher les opportunités dans leur pays.

La fête va atteindre son summum lors de la seconde partie de la soirée. Les Mix électro ont complètement bouleversé et ébloui le public. Une atmosphère d’un autre monde s’est installée.

Eclairage disco géant, nuage de fumigènes et jeux de lumières provoquant des cris enthousiastes, Guetta accueilli à son arrivée par un tonnerre d’applaudissements, a emporté le public de l’OLM-Souissi dans un univers sonore étourdissant.

Durant tout le show, le public marocain a été en interaction totale avec les tubes du DJ le plus connu de la planète. Il a ainsi enchanté la foule euphorique avec une playlist très sélective, représentative de ses plus grands succès et de ses “featurings” avec les importantes stars internationales, notamment “Gotta feeling”, “Love is gone”, “Titanium”, “Without you”…

Mêlant avec brio Electro,House et Techno et différentes sonorités musicales mondiales, Guetta a réuni tous les ingrédients d’une soirée réussie en plein air pour le grand plaisir des mélomanes de ce style musical.

Avec son style pluriel se situe entre le rap, le RnB, le raï et le dance hall, Lartiste propose une musique toujours plus originale et novatrice. Il a sorti 6 albums et a réalisé de nombreuses collaborations souvent classés “meilleurs hits de l’été”.

David Guetta, le DJ préféré de la Jet Set a collaboré avec les plus grandes figures de la musique actuelle telles que : Joaquim Garraud, Kelly Rolland, et plus récemment Nicki Minaj.

Avec plus de 15 ans de carrière et après avoir raflé un nombre incalculable de prix aux NRJ Music Awards et réalisé l’hymne officiel de l’Euro 2016 de Football avec Zara Larsson, le 7ème album de David Guetta rassemble de nouveaux featurings toujours aussi rythmés, notamment avec Sia, Justin Bieber, J Balvin ou encore Bebe Rexha.