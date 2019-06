Mawazine 2019: La déclamation poétique d’Abd Al Malik brise harmonieusement l’atmosphère feutrée du Théâtre Mohammed V

mardi, 25 juin, 2019 à 10:02

— Par Mohamed Saâd BOUYAFRI —

Rabat- Abd Al Malik a habilement marié la puissance du verbe aux chorégraphies de quatre danseurs pour rompre, lundi à Rabat, l’ambiance feutrée du Théâtre National Mohammed V, dans le cadre de la 18è édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde qui se tient sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

En parfaite symbiose avec les valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect prônées par cette grand-messe musicale, le chanteur, dont l’œuvre protéiforme se décline à la fois en musique, en livres et en films, a délivré une nouvelle fois son “Ode à l’amour”.

Il a beau être issu des quartiers difficiles de la banlieue strasbourgeoise, c’est des philosophes comme Deleuze, Derrida et Debray ou encore des auteurs comme Camus, Césaire et Baudelaire qui sont cités dans le phrasé poignant de ce parolier imperméable aux clichés.

Avant de captiver l’assistance par le biais de ses classiques comme “Gibraltar” et “Les autres”, celui qui a été sacré à quatre reprises victoire de la musique a commencé son show en interprétant “Le Jeune noir à l’épée”, titre inspiré du tableau de Pierre Puvis de Chavannes, une huile sur toile réalisée en 1850.

Cette peinture donne son nom au dernier projet du chanteur français d’origine congolaise, un récit poétique au format livre album CD qui se veut une réflexion sur l’identité à l’heure de la mondialisation.

Habitué à puiser son inspiration dans les classiques de la littérature française, Abd Al Malik s’ouvre désormais également à la peinture dotant la poésie urbaine d’une esthétique nouvelle.

Quatre danseurs extrêmement athlétiques ont partagé la scène avec le rappeur. Le temps d’un morceau, ils se sont même invités entre les rangs des spectateurs pour intensifier le flow de “Malik” via leurs mouvements saccadés.

Bien que son œuvre s’inscrit indéniablement dans un registre posé, cela n’empêche nullement Abd Al Malik d’être une bête de scène, d’apporter une énergie débordante, d’interpréter des danses et de communier avec son public au moyen de ses déclamations poétiques et théâtrales.

À travers un subtil mélange de hip-hop et de jazz, l’artiste pluridisciplinaire a proposé une musique transcendant les genres à un public de connaisseurs qui a gratifié le lauréat du Prix Littéraire Edgar Faure de multiples acclamations.

Au terme de cette performance artistique et culturelle, et avec le drapeau “du merveilleux Royaume du Maroc” sur les épaules, Abd Al Malik et ses partenaires ont eu droit à une standing ovation de plusieurs minutes qui témoigne de la réciprocité de l’amour liant l’artiste à son public.

Doté d’une plume prolifique qui s’exprime à la fois dans ses six albums impressionnants de sensibilité et au niveau de ses ouvrages forts de sens, ce chevalier soufi du 21è siècle est sans nul doute en phase de s’imposer comme une icône de la culture hexagonale.

Organisé depuis 2001 par l’Association Maroc Cultures sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Mawazine demeure sans aucun doute, pour les mélomanes de tous horizons, un rendez-vous culturel des plus attendus.

Pour sa 18ème édition (21-29 juin), le festival propose une programmation exceptionnelle et diversifiée, englobant la chanson marocaine, africaine, orientale et occidentale.