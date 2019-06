Mawazine 2019: Je dois 80% de mon succès aux réseaux sociaux (Karol G)

samedi, 29 juin, 2019 à 21:57

Rabat – Les réseaux sociaux ont offert l’opportunité de toucher toute la planète, je pense personnellement que je leur dois 80% de mon succès, a affirmé Karol G, samedi à Rabat, lors de la dernière conférence de presse de la 18ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du monde.

“J’ai beau n’avoir jamais fait de show au Maroc, mais beaucoup de gens connaissent ma musique et c’est grâce à des plateformes comme Instagram, Facebook ou encore Spotify”, a expliqué l’artiste qui compte près de 20 millions de followers sur les réseaux sociaux.

La capacité qu’a la musique à traverser le monde est d’ailleurs impressionnante, a poursuivi la Superstar du reggaeton, notant que cela s’illustre parfaitement par le fait que Rosalia et J Balvin ont donné le coup d’envoi de ce festival, alors que Maluma donnera le dernier concert de cette édition.

La programmation de Mawazine, un évènement planétaire, démontre que la musique latino a réussi à se répandre partout dans le monde, a souligné l’artiste qui se produira ce soir sur la scène OLM Souissi.

“La réussite un peu inattendue de mes deux premiers albums fait que désormais je me mets un peu de pression, car j’aimerais rendre fiers les gens autour de moi et être une bonne ambassadrice de la culture latino”, a fait savoir la chanteuse qui a remporté en 2018 le Latin Grammy Award du meilleur nouvel artiste.

Interrogée sur la difficulté de réussir en tant que femme, Karol G a estimé que dans la musique anglo-américaine beaucoup de femmes, comme Rihanna, Katy Perry et Nicky Minaj, arrivent à trouver leur chemin, mais dans la musique latine c’est “complètement différent et ça a été difficile pour moi au début”, signalant, toutefois, que grâce aux efforts de toutes les femmes de l’industrie, les choses sont en train de changer et qu’elle en est fière.

Par ailleurs, la chanteuse de 28 ans a laissé entrevoir son engagement pour la nature, relevant qu’avec son dernier album “Ocean” elle a voulu incarner le changement et c’est dans cette optique qu’elle va lancer plusieurs produits dérivés de l’album et reverser 10% des bénéfices à des fondations qui œuvrent au nettoyage des océans.

Pour conclure, Karol G a indiqué être très heureuse de se produire pour la première fois au Maroc, un pays qu’elle a déjà eu l’opportunité de visiter en janvier pour le tournage d’un vidéo-clip avec Lartiste, et dont elle aime la culture.

Organisé depuis 2001 par l’Association Maroc Cultures sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Mawazine demeure sans aucun doute, pour les mélomanes de tous horizons, un rendez-vous culturel des plus attendus.

Pour sa 18ème édition (21-29 juin), cette grand-messe musicale propose une programmation exceptionnelle et diversifiée, englobant la chanson marocaine, africaine, orientale et occidentale.