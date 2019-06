Mawazine 2019: Elissa ravie de retrouver son public marocain réceptif et au goût musical raffiné

lundi, 24 juin, 2019 à 23:27

Rabat-La chanteuse libanaise, Elissa, s’est dit ravie de se produire à l’édition 2019 de Mawazine-Rythmes du monde, événement artistique le plus important en Afrique et dans le monde arabe, qui constitue une passerelle pour retrouver encore une fois son public marocain connu pour être réceptif et au goût musical raffiné.

Considérée comme l’une des plus grandes artistes du Moyen-Orient, la diva libanaise, qui s’exprimait, lundi à Rabat, lors d’une conférence de presse à la veille de sa participation mardi à un spectacle sur la scène Nahda dans le cadre de la 18ème édition de Mawazine, s’est dit “très fière” de prendre part pour la troisième fois à ce rendez-vous planétaire et de retrouver le public marocain après des années d’absence.

Elissa, qui prévoit une scène pleine à craquer pour son retour à Rabat, a fait observer que l’art constitue un outil pour exprimer des messages et sensibiliser sur les questions du coeur de la société, rappelant avoir traité dans ses tubes des sujets comme la violence domestique et le suicide.

Revenant sur son expérience comme membre du jury de l’émission « The voice », la chanteuse libanaise a qualifié de positive sa participation à ce programme, se disant disposée à faire encore une fois partie de cette aventure musicale.

La carrière d’Elissa a été lancée en 1999 avec «Baddy Doub». La star libanaise a sorti plusieurs albums à succès tels que «We Akhretha Maak» et «Ayshalak», et a réalisé des duos avec des artistes de renoms comme Chris De Burgh, Ragheb Alameh et Cheb Mami. Ses albums «Bastanak», «Ayami Bik» et «Tesadaa Bemeen» ont fait d’elle une des plus grandes chanteuses du Moyen-Orient.

La diva libanaise a remporté trois fois les World Music Awards, en 2005, pour son 4ème album «Ahla Dounya», en 2006 pour «Bastanak» et en 2010 pour «Tesadaa Bemeen». Elle a également gagné trois fois le Murex d’Or comme Meilleure Artiste Féminine Libanaise.