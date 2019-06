Mawazine-2019: L’Américain Kamassi Washington, virtuose du saxophone, entraîne le public de la rive du Bouregreg dans l’univers du new jazz

vendredi, 28 juin, 2019 à 9:34

— Par Rabiaa SALHANE —

Rabat – Le brillant saxophoniste Kamasi Washington a assuré, jeudi soir dans le cadre de la 18ème édition du Festival de Mawazine Rythmes du Monde, un spectacle distingué à travers lequel il a fait voyager le public de la scène du Bouregreg dans l’univers du new jazz.

Dès les premiers instants suivant son entrée sur scène, le groupe attire très vite l’attention sur lui, de par les vêtements uniques et originales de ses membres. Toutefois, c’est sur le leader du groupe, Kamasi Washington, sa tenue africaine et sa chevelure imposante, que les regards se posent longuement.

Ce virtuose du new jazz commence alors ce voyage musical avec “The Rhythm changes” mêlant jazz et funk, qu’il dédie à son père, l’homme qui lui a appris à apprécier la musique.

La ballade musicale s’enchaîne par la suite avec une compilation impressionnante de jazz, de funk, de soul, de blues et de rock, jouée par le chanteur pour le public de la rive du Bouregreg venu nombreux à la rencontre de cet artiste hors du commun, bougeant sur ces rythmes des danses inspirées essentiellement de la “jedba issaouia”.

Accompagnant le prodige du new jazz, la chanteuse Beatrice qui, de sa voix cassée, a bercé les âmes des festivaliers dont les corps se sont laissés aller, presque involontairement, à l’écoute de sa voix envoûtante.

Et si le saxophone était le cœur battant de ce concert, le moins que l’on puisse dire est que le reste de la formation était tout aussi remarquable, avec ses mélodies et son harmonie, rajoutant un “je ne sais quoi” à chaque morceau.

A la fin de chaque chanson, Kamasi Washington a veillé à remercier son audience, exprimant sa joie et sa surprise face aux réactions et à l’accueil chaleureux auxquels il a eu droit, d’autant plus qu’il s’agit là de sa première performance au Maroc.

Pour clôturer le spectacle, le groupe a interprété le titre “Truth”, qui fusionne cinq sonorités et célèbre les différences et la diversité à travers ces mêmes mélodies, partageant ainsi un message d’amour et de paix et rappelant, qu’au-delà de la couleur de notre peau, de notre langue et de notre religion, les valeurs humaines et l’amour nous rapprochent et nous réunissent en fin de compte.

Né à Los Angeles en 1981, Kamasi Washington, s’est attaché à la musique depuis son plus jeune âge, s’initiant au solfège grâce à son père, professeur de musique.

Après son album “The Epic”, paru en 2015, l’artiste a sorti deux autres albums, “Harmony of difference” en 2017 et “Heaven and Earth” en 2018.