Mawazine-2019: L’art musical et chorégraphique iranien dans toute sa splendeur au Chellah

vendredi, 28 juin, 2019 à 9:29

— Par Kaoutar Krifi —

Rabat – Un spectacle féerique de danse et de musique de l’artiste iranien Shahrokh Moshkin Ghalam a émerveillé, jeudi, le public du site historique de Chellah, dans le cadre de la 18ème édition du festival Mawazine-Rythmes du monde, organisé du 21 au 29 juin sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Et le voyage continue avec au menu de la musique persane classique. Un spectacle envoûtant qui doit son succès à un groupe composé de la chanteuse Aïda Nosrat, la joueuse de kanoun Christine Zayed et la percussionniste Saghar Khadem.

Avant l’ouverture de ce concert, le groupe s’est dit fier de participer à la 18ème édition du festival Mawazine-Rythmes du monde, tout en exprimant le plaisir ressenti de présenter une soirée artistique au Maroc dans l’espace du site du Chellah.

Dès son entrée sur scène, la formation musicale a été chaleureusement accueillie par un public émerveillé par les répertoires chantés, les rythmes et danses mêlant créativité et divertissement.

C’est sur des mélodies calmes et magiques que la soirée artistique a commencé. Une soirée durant laquelle le groupe n’a pas démérité et a réussi à emporter le public dans un voyage musical de rêve. Les répertoires chantés, exprimant à la fois joie et mélancolie, ont été apprécié par les festivaliers.

Tout de blanc vêtu, le charismatique Shahrokh Moshkin Ghalam a rejoint le groupe afin de partager, avec l’audience, sa passion pour la danse et la musique.

Grâce à des mouvements souples et légers, Ghalam a réussi, le temps d’un spectacle où la danse se substitue aux mots, a impressionner un public désireux de découvrir la danse expressionniste et apprécier un spectacle mêlant danse et musique.

Le public de la scène Chellah a accompagné Shahrokh Moshkin Ghalam dans une aventure où le danseur a raconté, grâce à des chorégraphies élégantes et des mouvements majestueux, des histoires riches en émotions.

De temps à autre, l’artiste aux talents multiples s’arrêtait pour saluer son public de tout âge, venu de différentes régions tout en exprimant sa reconnaissance à l’assistance.

Ce concert a été à la hauteur des attentes des festivaliers. Et les chorégraphies présentées sont une preuve que la danse est un moyen de communication permettant à l’artiste d’exprimer et de partager ses émotions.

Diplômé en histoire de l’art et du théâtre à Paris, Shahrokh Moshkin Ghalam est un danseur, acteur et metteur en scène iranien.

Avec ce concert, le Festival Mawazine des Rythmes du Monde reste fidèle à sa mission en rapprochant la culture marocaine et les diverses cultures du monde.

A l’instar des éditions précédentes, le Festival Mawazine-Rythmes du monde propose une programmation riche qui réunit les plus grandes vedettes internationales et arabes de la musique.