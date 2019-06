Mawazine 2019: Les férus du Rap en extase sur la rive de Bouregreg

dimanche, 30 juin, 2019 à 11:42

Par Hakim ENNADI

Rabat – La scène de Bouregreg a connu une forte exaltation, lors de la dernière soirée du festival Mawazine-Rythmes du monde dans sa 18ème édition (21-29 juin). Et pour cause, un concert électrique délivré par le jeune rappeur français Koba LaD.

Comme le meilleur est gardé pour la fin, la multitude des fans du rappeur de l’Hexagone, formant une marée humaine, samedi soir sur la rive gauche du Bouregreg, ont été musicalement gâtés.

Faisant une entrée fracassante sur scène et vêtus du maillot des Lions de l’Atlas, le rappeur français et son acolyte ont réussi à tenir en haleine le public durant tout le spectacle, enchaînant tube après autre. Dans une ambiance explosive, Koba LaD a fait chanter et danser le public au rythme de ses meilleurs hits comme “Recul”, “Mélange”, et “Ténébreux” la chanson qui a le plus fait trembler la scène.

“C’est mêchant.. C’est méchant!” a-t-il lancé à plusieurs reprises, admiratif de l’énorme énergie dégagée par le public, qui entonnait avec lui tous ses titres, avec beaucoup d’enthousiasme.

Et pas de répit avec Koba LaD, le jeune de 19 ans qui a réussi, par cette prestation exceptionnelle, à déchaîner un public plein d’énergie, formé majoritairement d’adolescents et d’enfants. Il a plus que triomphé et prouvé encore une fois que le succès qu’il a engrangé en si peu de temps n’est pas le fruit du hasard.

A seulement 19 ans, Koba LaD s’est imposé comme la grande figure prometteuse du rap hexagonal. Avec ses freestyles ténébreux et ses hits dansants, le chanteur cumule déjà des millions de vues sur YouTube. Son dernier album, VII, sorti fin 2018, est certifié disque d’or.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine est classé au deuxième rang des plus grandes manifestations musicales de la planète. Cet événement reste fidèle aux précédentes éditions, en proposant une programmation toujours plus éclectique, transgénérationnelle et gratuite à 90% de ses festivaliers.

Mawazine est le festival le plus ancré dans l’histoire du Maroc, grâce à une programmation plurielle qui sait, à chaque édition, toucher le maximum de public, toutes générations confondues. Avec une fréquentation dépassant les 2,5 millions de festivaliers sur 9 jours de concerts et 7 scènes réparties sur les villes de Rabat et Salé, le Festival a été classé au deuxième rang des plus grandes manifestations musicales du Monde.