Mawazine 2019 : Maluma et Karol G ont chanté, l’OLM a tremblé

dimanche, 30 juin, 2019 à 11:47

Par Laïla El Alami

Rabat – La scène internationale de l’OLM-Souissi ne pouvait rêver d’une meilleure clôture que celle que lui ont réservée, samedi soir à Rabat, Maluma et Karol G, lors d’un spectacle des plus accomplis et aboutis de cette 18ème édition du Festival de Mawazine-Rythmes du Monde.

A l’OLM, les cris hystériques de la foule sont stridents et l’anticipation du public est palpable.

Mais lorsque “Mala Mia” retentit, l’hystérie devient euphorie et l’anticipation devient soulagement, car “MALUMA BABY” est sur scène, dans son habit le plus décontracté et farfelu, apportant avec lui, la promesse d’une soirée mémorable.

Venu avec ses danseuses et ses musiciens, le jeune chanteur, fort de son charisme et de sa présence, marque de ses pas cette scène qui, le temps d’un soir, lui appartient.

Captivant et fascinant, il poursuit sa fabuleuse lancée avec “Corazon” et ” Vente Pa’ Ca”, face à un public de tout âge qui semble s’être entièrement abandonné à lui.

Après “Chantaje”, une vague d’émotions enivre Maluma, surpris par le nombre impressionnant des personnes venues à sa rencontre et ébahi par l’accueil chaleureux que lui ont réservé les festivaliers.

Et si le Colombien ne fait pas les choses à moitié, il est clair qu’il ne fait rien comme les autres.

En effet, et pour marquer les transitions et se donner le temps de changer de tenue, le chanteur a ponctué sa performance de mises en scène bluffantes, que les festivaliers n’ont pas manqué d’applaudir et d’ovationner.

Pour confesser son affection particulière pour le Maroc, Maluma s’est vêtu d’un maillot de l’équipe nationale de football, au-dessus duquel il a porté le drapeau marocain comme un super-héros porte sa cape, clôturant la soirée sur “Carnaval” et “Felices los 4” et remerciant infiniment son public.

Karol G, dans sa tenue verte pailletée, ses trainers hautes et ses ongles chatoyants chante, pour sa part, des histoires, mais elle chante aussi la vie, révélant avant chaque chanson interprétée, le vécu derrière chacune de ses compositions.

Il en sera ainsi pour “Ocean” et “A Ella”, que le public n’a eu aucun mal à reconnaître, reprenant les refrains avec l’artiste et partageant ses sentiments, les plus tristes comme les plus joyeux.

Avec “Hello”, “Secreto” et “Mi Cama”, Karol G, véritable boule d’énergie, laisse ressortir les sonorités trap de son répertoire, invitant l’audience très hétérogène mais tout de même harmonieuse, à se balancer sur les sonorités latinos de ses créations musicales.

Enroulée dans le drapeau marocain, c’est avec un sourire sincère et beaucoup d’émotions que Karol G, accompagnée de ses danseuses et de sa guitariste, confie à son public que sa présence à Mawazine, sur terre marocaine, constitue la concrétisation d’un rêve d’enfant et c’est avec une immense gratitude qu’elle remercie la foule qui l’a généreusement acclamée.

De son vrai nom, Juan Luis Londoño Arias, Maluma, figure incontestable du reggaeton, a réussi à s’imposer comme l’un des chanteurs les plus populaires de la planète.

À seulement 25 ans, le chanteur colombien a collaboré avec nuls autres que French Montana, Jason Derulo, Shakira ou encore Ricky Martin.

Quant à Carolina Giraldo Navarro AKA Karol G, elle a gagné en 2018 le Latin Grammy Award du meilleur nouvel artiste. À 28 ans, la chanteuse colombienne cartonne sur scène et est aussi une vedette des réseaux sociaux avec près de 20 millions de followers.