Mawazine-2019: Retour à la belle époque du jazz-fusion avec le Roi de la basse et la contrebasse, l’Américain Stanley Clarke

vendredi, 28 juin, 2019 à 9:23

— Par Imane BROUGI —

Rabat- Le Roi de la basse et la contrebasse, l’Américain Stanley Clarke, accompagné de son groupe composé de jeunes musiciens surdoués, a emporté, jeudi soir, le public du Théâtre National Mohammed V de Rabat, vers de nouveaux horizons sonores où le génie du jazz, la puissance du rock, l’âme du funk et la spiritualité des ragas, se sont mêlés pour former une symbiose musicale aux multiples inspirations et influences.

Stanley Clarke, cette légende vivante, qui a contribué à l’émergence du mouvement jazz-fusion dans les années 70, a donné ce soir de tout son être et son âme, en offrant une expérience musicale unique, une version fraîche et revisitée du jazz-rock.

Doté d’une discographie impressionnante et connu pour le son très particulier de sa basse, Stanley Clarke a livré une performance inédite, avec sa musique tantôt douce et sensuelle, tantôt puissante et mélancolique, qui traduit parfaitement la passion du jazz-fusion.

Maîtrisant d’une doigté hors pair la contrebasse et la guitare basse, ce maître absolu d’instruments aux doigts d’or, a pu réussir l’équation difficile: assurer une cohésion rythmique inouïe. A 67 ans, le phénoménal Stanley Clarke a triomphé. Ce soir, il a été au sommet de sa force créatrice.

Veste bleue sur un t-shirt noir, jeans et lunettes de soleil, le grand guitariste et contrebassiste américain a été comme à son habitude à l’aise sur scène. Son énergie débordante a été vraiment contagieuse en ce sens que toute la salle bougeait sur les rythmes des fusions de sa Band et applaudissait ce spectacle de la belle époque. Fan ou pas du jazz, tout le monde est vite adsorbé par l’ambiance de ce show flamboyant, c’est une évidence !

Lors de ce concert, le Grand Clarke a cédé la place en solo aux autres membres du groupe qui ont témoigné d’un talent artistique inégalable. Le violoniste, le batteur, le pianiste et le jeune percussionniste afghan qui joue du “tabla”, tous les quatre ont dominé la scène avec leurs performances et techniques instrumentales impressionnantes.

Décor, lumières, éclairage, la scène du Théâtre National Mohammed V s’est complètement métamorphosée pour s’adapter à l’ambiance Jazz. Face à un public conquis de tout âge, on y trouve mère et fille, père et fils, et groupes d’amis retournant au bon vieux temps, la performance de Stanley Clarke a été une sorte de retrouvailles, de retour aux sources, égayant une foule assoiffée du jazz.

Natif de Philadelphie en 1951, Stanley Clarke a créé dans les années 1970, avec le claviériste Chick Corea, le groupe de jazz fusion Return to Forever. Il a produit également plusieurs albums solos et fait partie depuis 2008 du groupe de bassistes SMV, avec Marcus Miller et Victor Wooten.

Rarement un lieu aura accueilli autant de concerts mythiques. Symbole de la vie culturelle à Rabat, le Théâtre National Mohammed V a été́ le témoin de moments uniques dans l’histoire de Mawazine. Son décor unique, son atmosphère intimiste et la beauté des sons qui s’en dégagent ont fait de cette scène un des endroits préférés des stars marocaines et des célébrités internationales de passage dans la capitale.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine est classé au deuxième rang des plus grandes manifestations musicales de la planète. Cet événement reste fidèle aux précédentes éditions, en proposant une programmation toujours plus éclectique, transgénérationnelle et gratuite à 90% de ses festivaliers.

Mawazine est le festival le plus ancré dans l’histoire du Maroc, grâce à une programmation plurielle qui sait, à chaque édition, toucher le maximum de public, toutes générations confondues. Avec une fréquentation dépassant les 2,5 millions de festivaliers sur 9 jours de concerts et 7 scènes réparties sur les villes de Rabat et Salé, le Festival a été classé au deuxième rang des plus grandes manifestations musicales du Monde.