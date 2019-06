Mawazine-2019: La scène est le seul indicateur pour évaluer les compétences de l’artiste et non pas les réseaux sociaux (Diana Karazon)

mercredi, 26 juin, 2019 à 21:29

Rabat – L’interprétation de l’artiste sur scène est le seul indicateur pour évaluer sa capacité, sa force et sa présence dans le domaine artistique et non pas les réseaux sociaux, a souligné, mercredi à Rabat, la chanteuse jordanienne Diana Karazon.

S’exprimant lors d’une conférence de presse sur sa participation en concert le soir à la 18ème édition de Mawazine-Rythmes du monde, Diana Karazon a estimé que le succès de certains artistes sur les réseaux sociaux ne reflète aucunement leurs réelles compétences, assurant que le fait de se produire devant le public reste le seul critère pour évaluer la qualité de chaque artiste.

Les réseaux sociaux sont certes un outil important de communication, mais ils ne peuvent s’ériger en vitrine “pour acquérir un succès qui n’est pas à la hauteur des compétences artistiques”.

L’artiste jordanienne, qui s’est dit fière de prendre part à Mawazine, a promis au public marocain un spectacle plein de surprises, dont des chansons marocaines, sur la scène Nadha dédiée intégralement à la musique orientale.

Dans ce cadre, elle a exprimé sa disposition à toute collaboration pour interpréter une chanson marocain, exprimant sa passion pour le dialecte marocain.

Chanteuse, présentatrice télé et actrice, Diana Karazon est devenue célèbre après avoir remporté la première saison de SuperStar 2003 (version arabe de la Nouvelle Star). Avec 4 albums à succès, Diana combine entre chansons égyptiennes, libanaises, Khalijis mais aussi en dialecte jordanien. Elle est actuellement une des chanteuses les plus célèbres de son pays.