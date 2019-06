Mawazine-2019: “La spontanéité et la sincérité” dans mes chansons sont les secrets de mes succès (Lbenj)

mercredi, 26 juin, 2019 à 19:21

Rabat – “Le secret de mes succès réside dans la spontanéité et la sincérité lors de la préparation de mes tubes qui traitent de sujets liés aux préoccupations d’une grande partie de la jeunesse marocaine”, a fait savoir, mercredi à Rabat, le rappeur marocain Lbenj.

Malgré un début plus que réussi dans le domaine du rap, le chemin est encore long et dur pour préserver cette place et la renforcer davantage, a indiqué le rappeur marocain lors d’une conférence de presse avant de se produire le soir sur la scène de la plage de Salé dans le cadre de la 18ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du monde (21-29 juin).

Après avoir mis l’accent sur le développement que connaît la musique du rap au Maroc ces dernières années, notamment à travers les réseaux sociaux, le chanteur marocain a relevé que l’interaction avec les fans constitue un élément important pour réaliser des chansons à la hauteur de leurs attentes.

Dans le même sillage, la jeune rappeuse marocaine Manal a exprimé son ouverture sur les critiques constructives pouvant lui apporter une valeur ajoutée dans son parcours professionnel.

Dans ce sens, elle s’est dit disposée à examiner les nouvelles idées artistiques pour consacrer sa place sur la scène du rap, assurant qu’elle adopte toujours un esprit positif pour aller de l’avant dans sa vie professionnelle.

S’agissant de sa collaboration réussie avec le rappeur casablancais El Grande Toto, Manal a exprimé sa satisfaction du succès de la chanson “Slay”, faisant part de sa disposition à travailler encore une fois avec le même artiste dans l’avenir.

Rappeur casablancais, Lbenj a sorti son premier morceau T-max en 2016. Après son album Galaxy produit en 2017, Lbenj a dévoilé en 2018 le tube Noir et blanc qui a récolté plus de 2,5 millions de vues sur Youtube. Il vient de lancer en mars dernier son nouvel opus Milliard.

Auteure, compositrice et interprète, Manal s’impose aujourd’hui comme une figure de la pop et du rap marocain. Primée en 2015 aux Afrim Awards 2015 comme Meilleure Artiste Féminine d’Afrique du Nord, cette jeune marrakchie fait vibrer la toile avec de nombreux singles et clips à succès, comme Slay et Pas le Choix.