Mawazine-2019: Entre tagnaouite de Hamid El Kasri et le rap de Fnaïre, une véritable “lila” en hommage au patrimoine musical marocain

vendredi, 28 juin, 2019 à 13:03

— Par Soukaïna BENMAHMOUD —

Rabat – C’est au rythme d’une musique authentique puisant ses racines et ses inspirations dans la richesse patrimoniale du Maroc, que le public de la scène de Salé s’est ambiancé vendredi grâce aux talents avérés du grand mâalem Hamid El Kasri et du groupe marocain de hip hop et de rap Fnaïre, et ce dans le cadre de la 18-ème édition du festival Mawazine-Rythmes du Monde.

Une note de Guembri, des percussions de “qraqebs”, un jeu de “tbel” bien maîtrisé et la voix puissante de mâalem Hamid El Kasri retenti sur la plage de Salé pour ouvrir une “lila” qui s’avère d’ores et déjà exceptionnelle.

“Baba hamou”, “Lalla Aicha”, “Moulay Hmed”, “La ilaha ila lah” et tant d’autres morceaux de Hamid El Kasri se sont enchaînés, au grand bonheur du public enthousiaste, complètement épris par les allers retours entre les mélopées gnaoua et les rythmes endiablés du batteur Karim Ziad, invité du mâalem.

Le charismatique Hamid El Kasri, vêtu sobrement de noir, et ses musiciens aux costumes colorés ornés de pompons, ont su envoûter l’assistance par leur musique enracinée, rituelle et quasiment mythique, lors d’une soirée où rythme, danse et transe se sont donnés rendez-vous.

Le public s’est vu transporté tantôt par la spiritualité singulière que dégagent les paroles gnaouies, et tantôt par les chorégraphies bondissantes des musiciens dansant aux rythmes de fusion si joliment interprétés par le mâalem, et si parfaitement joués par son bassiste.

C’est drapeau marocain sur les épaules que Hamid El Kasri a rassemblé tout le public autour d’une réinterprétation des plus réussies de “Sawt Al Hassan”, avant de le quitter brillamment par la célèbre chanson “Laayoun Aynia”.

Place maintenant aux écrans noirs et aux lumières éteintes sur la scène de Salé. Une voix vient se faufiler doucement au bord de la plage, rompant le silence inhabituel de l’assistance, complètement obnubilée par l’entrée en scène intrigante du très célèbre groupe Fnaïre. Et c’est en effet par une vidéo retraçant leurs débuts et leur carrière que le groupe a choisi d’entamer la deuxième partie de la soirée.

“Nous sommes là pour écrire une page de notre histoire avec vous”, clôture la vidéo avant que les trois artistes, Mohcine Tizaf, Khalifa Mennani, et Achraf Aarab, n’entrent sur scène en interprétant une de leurs premières chansons les plus connues “Yed el henna”, sous les acclamations d’un public déchaîné.

S’en suivent alors les morceaux “Hedi rassek”, “Lalla Aïcha” et “Chayeb”, titre engagé du groupe qui pointe du doigt le problème du mariage des mineures au Maroc, interprétés dans un mélange de rap et de chant teintés de mélodies empruntées au patrimoine traditionnel, populaire, amazigh et ancré dans le terroir.

Les trois artistes ont enchaîné avec leur titre aux paroles poignantes “Ngoul mali” avant d’être rejoints sur scène par des danseurs à la chorégraphie parfaitement synchronisée, pour interpréter la version marocaine de “Dilbar”, la célèbre chanson aux sons indiens déchaînés.

Poursuivant son show impressionnant par les fameux morceaux “3echaqa Mellala” et “Siri siri”, le trio a prouvé son talent brut grâce à une interprétation a cappella parfaitement maîtrisé de la chanson “Lalla mnana”, avant d’être rejoint par le public pour un dernier titre où les voix des artistes se sont mêlées à celles de l’assistance pour ne plus faire qu’une.

La scène de Salé a su, sans nul doute, mêler deux genres musicaux que l’on pourrait penser complètement opposés, mais qui s’associent par cette recherche créative de composition mêlant l’originalité d’une musique locale et la volonté d’ouverture sur toutes les musiques du monde.

Né en 1961 à Ksar El Kébir, Hamid El Kasri est un musicien et chanteur marocain de musique gnaoua, qui, à 7 ans à peine, s’est passionné pour le guembri. Il a suivi son enseignement auprès des grands maîtres ‘maalems’ Abdelouahed Stitou et Alouane.

Connu pour sa voix profonde et unique, Hamid El Kasri concilie les rythmes gnaoua du Nord et du Sud du Maroc et a la capacité́ de fusionner, avec aisance, de multiples styles musicaux.

Quant au groupe Fnaïre, il a été formé en 2001, à Marrakech. D’abord groupe de quatre chanteurs, il est actuellement composé de Mohcine Tizaf, Khalifa Mennani, et Achraf Aarab, suite au décès en 2008, du quatrième membre du groupe, Hicham Belkas.

Fnaïre (lanternes) compte plusieurs albums à grand succès, notamment “Lafthouh”, sorti en 2004, qui comprend des morceaux mêlant sons traditionnels et rap occidental. En 2007 le groupe sort l’album “Yad El Henna”, qui lui vaut est un véritable succès au Maroc.