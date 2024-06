Mawazine 2024 : Camila Cabello et Nicki Nicole font vibrer la scène de l’OLM Souissi

mercredi, 26 juin, 2024 à 12:47

Rabat – La scène de l’OLM Souissi a vibré, mardi soir, au son des voix et hits entrainants des stars internationales Camila Cabello et Nicki Nicole, qui ont livré un spectacle époustouflant imprégné de la musique pop et urbaine dans le cadre de la 19è édition du festival Mawazine Rythmes du Monde.

Les deux chanteuses ont enflammé la scène avec une énergie débordante offrant à leur public un véritable festin musical grâce à des mélodies et des rythmes contagieux, mais aussi des chorégraphies exécutées avec grâce et précision.

Inaugurant le concert avec une performance captivante, Nicki Nicole a su électriser son public avec une présence dynamique et une énergie contagieuse dans un style unique mêlant rap et reggaeton. Elle a ainsi débuté avec des chansons percutantes qui ont instantanément enflammé la scène.

Ses performances énergiques et ses chorégraphies ont accentué la résonance émotionnelle de sa musique grâce à son charisme naturel et sa maîtrise artistique impressionnante. L’artiste argentine a indéniablement marqué les esprits et a affirmé son statut croissant dans le paysage musical latino-américain.

Lui succédant sur scène, la brillante Camila Cabello a rayonné par son interaction chaleureuse avec les spectateurs tant par sa présence scénique éblouissante que par son sourire radieux. Celle qui a conquis le publique avec différentes danses envoûtantes a su embraser l’atmosphère de la scène et a enchanté ses fans avec des tubes dynamiques qui ont fait vibrer la foule.

Chaque geste et chaque note ont été exécutés avec une finesse artistique qui témoignait de l’engagement et du talent de l’artiste cubano-américaine envers son public.

Par ailleurs, les petits shows de vélo synchronisés avec sa musique ont ajouté une dimension spectaculaire sans précédent à ce concert, amplifiant l’énergie déjà palpable de la soirée. Ces spectacles fascinants ont sans aucun doute contribué à créer une expérience immersive et inoubliable pour les fans qui ont eu la chance d’assister à ce spectacle exceptionnel de Camila Cabello au sein de la capitale.

Originaire de la banlieue de Villa Lugano à Buenos Aires, Nicki Nicole est une rappeuse et chanteuse argentine née le 12 juillet 2000 à Buenos Aires. Elle s’est fait connaître pour ses paroles percutantes et son style musical unique mêlant rap, reggaeton et trap, ce qui lui a valu une popularité croissante dans le monde latino-américain et au-delà.

Elle a commencé à écrire des chansons à un jeune âge et a rapidement attiré l’attention avec son premier single “Wapo Traketero” en 2019, qui est devenu un succès viral. Dès lors, elle a continué à sortir plusieurs singles à succès, tels que “Colocao”, “Mamichula” et “Ella No Es Tuya”, qui ont renforcé sa réputation en tant qu’artiste à suivre dans le domaine du rap et du reggaeton.

Née le 3 mars 1997 à Cojímar, à La Havane, Camila Cabello est, quant à elle, surtout connue pour ses tubes immortels tels que “Havana”, “Senorita” avec Shawn Mendes, et “Never Be the Same”. Camila Cabello est également reconnue pour sa voix puissante, sa présence scénique captivante, et sa capacité à fusionner des influences pop, latines et R&B dans sa musique, ce qui lui a valu une large reconnaissance internationale et plusieurs nominations aux Grammy Awards.

Elle continue de marquer de son empreinte l’industrie musicale avec son style unique et sa capacité à raconter des histoires à travers sa musique, ce qui en fait l’une des artistes les plus influentes de sa génération.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le festival Mawazine Rythmes du Monde, créé en 2001 à l’initiative de l’association Maroc Cultures, est devenu au fil des éditions un événement incontournable pour les amateurs de musique.