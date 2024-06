Mawazine 2024 : Ramy Ayach renoue le lien avec le public de la scène Nahda

samedi, 29 juin, 2024 à 12:18

Par: Sahar OUMAIMOUN

Rabat – L’artiste libanais Ramy Ayach a renoué, vendredi soir, avec le public de la scène Nahda, qui a afflué en masse pour assister à son concert dans le cadre de la 19ème édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde.

Dans une ambiance féérique, Ramy Ayach a fait vibrer le public rbati aux rythmes de chansons variées qui ont marqué sa carrière artistique et contribué à sa grande notoriété.

Sous les acclamations chaleureuses d’une foule conquise d’avance, l’artiste libanais a ouvert le concert avec sa chanson “Qissat Hob”, qui a accumulé plus de cent millions de vues sur YouTube, exprimant ainsi sa grande joie d’être au Maroc parmi le merveilleux public du Festival Mawazine.

S’en est suivie une série des plus belles chansons ayant fait le succès de cet artiste charismatique, telles que “Khallini Maak”, “Yalla N’raks”, “Qalbi Mal”, “Bheb El Nas El Rayiqa”, “Tal El Sahar” et “Ya Msahar Ainy”.

En plus de son riche répertoire, il a interprété avec brio quelques classiques de la chanson orientale, transportant le public dans un voyage musical captivant à travers l’ère dorée de la musique arabe, avant de conclure la soirée avec le style folklorique libanais (Dabke).

Ramy Ayach, de son vrai nom Ramy Abu Ayach, est l’un des chanteurs libanais les plus connus dans la scène musicale arabe. Chanteur, auteur, compositeur et instrumentiste, il compte à son actif plusieurs albums à succès retentissant.

La 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures, sous le signe de “La diversité et de la fête”. Le festival est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc et est considéré parmi les plus grands évènements culturels au monde.

Cette manifestation artistique annuelle offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.