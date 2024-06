Mawazine 2024 : le rappeur Omah Lay en show captivant sur la scène Bouregreg

mardi, 25 juin, 2024 à 8:20

Rabat – Le rappeur nigérian Omah Lay a enflammé la scène Bouregreg lundi, lors d’un show inédit sous le signe d’une énergie contagieuse et d’une musicalité inégalée, dans le cadre du 19ème festival Mawazine Rythmes du monde.

D’une voix pétillante, le chanteur et producteur de 27 ans, drapé des couleurs nationales, a été le maître de la scène et a attisé la scène Bouregreg du style de l’afro-fusion et l’afro beats, en parfaite symbiose avec les férus et les fans de ce style musical.

Entamant son concert par son hit vedette “Soso”, Omah Lay a livré une performance inédite à travers sa présence magnétique ayant séduit le public de Bouregreg.

Entre “Bad influence”, “Soso” et “Holy Ghost”, les mélomanes du rap ont été au rendez-vous avec l’un des talents africains indéniables, proposant un mix d’afro-fusion et d’afro beats.

Omah Lay commence sa carrière dans un groupe de rap et passe ensuite à l’écriture de chansons et à la production musicale. Il sort “Do Not Disturb” en avril 2019, puis “Hello Brother” un mois plus tard.

Il acquiert une large notoriété au début de l’année 2020 après que son single auto-produit “Bad Influence” devient viral sur les médias sociaux.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le festival Mawazine Rythmes du Monde fait son grand retour du 21 au 29 juin 2024. Créé en 2001 à l’initiative de l’association Maroc Cultures, le festival est devenu au fil des éditions un événement incontournable pour les amateurs de musique.