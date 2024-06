Mawazine 2024: La scène du Chellah danse aux douces mélodies du Pays du Cèdre

lundi, 24 juin, 2024 à 23:35

Par Fadwa EL GHAZI.

Rabat – Il y a comme une ambiance de paix et de sérénité, qui s’est disséminée au sein du site historique du Chellah, grâce à la douce voix de la chanteuse libanaise Tania Saleh qui a donné un concert inoubliable lundi dans le cadre du 19ème festival Mawazine Rythmes du monde.

Le public de fins connaisseurs des sonorités libanaises a répondu présent et s’est délecté de la présence parfaite de Tania Saleh, le tout dans un cadre des plus agréables qu’est le site archélogique du Chellah, récemment rouvert après restauration. Dans ce havre de paix, l’artiste libanaise a gratifié une assistance, de tout âge, d’un concert mémorable avec une remarquable grâce.

Vêtue d’une longue robe noire, la chanteuse, accompagnée de quatre musiciens dont un bassiste et un saxophoniste, a tenu toutes ses promesses, transportant le public dans un voyage féerique au Liban, le temps du concert, en reprenant de célèbres chansons notamment du film “Caramel” de Nadine Labaki.

Dans une déclaration à la MAP, en fin de spectacle, Tania Saleh a exprimé son attachement au Maroc, le qualifiant de “très bon exemple de convivialité”.

“C’est la troisième fois que je viens au Maroc”, a confié l’artiste libanaise qui s’est dite ravie d’être dans ce beau pays qu’elle adore.

“La scène du Chellah, qui est un beau cadre historique avec un public aussi élégant, me donne envie de chanter de tout mon cœur”, a-t-elle souligné.

Comme un air de retrouvailles, après quatre années d’arrêt, Mawazine a reconquis ses fans dans ce site historique qui accueille comme à l’accoutumée la diversité musicale mondiale avec une programmation qui donne une place de choix aux voix des femmes venues des quatre coins du monde, dont la Grèce, le Sénégal et la Turquie.

Artiste emblématique, Tania Saleh est une chanteuse, compositrice et parolière dont la carrière s’étend sur plus de deux décennies. Sa musique, un mélange de folk, rock et jazz, est profondément influencée par la musique arabe traditionnelle. Saleh est connue pour ses paroles poignantes et engagées en faveur de la cause féminine. Elle aborde avec poésie des thèmes sociaux et politiques.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures, sous le signe de “la diversité et de la fête”.

Le festival Mawazine-Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc et est considéré parmi les plus grands évènements culturels au monde.

Cette manifestation artistique annuelle offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.