Mawazine 2024: La voix douce d’Abeer Nehme enchante les mélomanes du Théâtre national Mohammed V

mercredi, 26 juin, 2024 à 13:07

— Par Manal KOUBIA —

Rabat – Connue pour son style musical unique et sa voix douce, la chanteuse et musicologue libanaise Abeer Nehme a convié, mardi à Rabat, le public du Théâtre national Mohammed V à un concert inoubliable où la musique du monde arabe a été célébrée en grande pompe.

Accueillie par un tonnerre d’applaudissements et des youyous sur la scène du prestigieux théâtre pour sa première participation au Festival, la diva libanaise, vêtue d’un somptueux caftan marocain, a enchanté les mélomanes par sa prestance et son talent d’interprète, capable de maîtriser différentes gammes et styles musicaux.

Accompagnée des spectateurs qui ont joué le rôle de choristes à de nombreuses reprises lors de sa performance, l’artiste polyglotte (elle chante dans plus de 20 langues), dont la variété du répertoire a suscité l’admiration du public de la 19e édition du Festival, a créé un univers romantique avec une note mélancolique, où les sentiments et les émotions s’expriment par la puissance des paroles et des notes.

Devant un public conquis d’avance, Abeer Nehme a commencé son concert par l’interprétation d’un magnifique bouquet musical composé de chansons poétiques telles que “Waynak”, “Bi Saraha” et “Ya Nassim al-Rih” où la sensibilité artistique de la chanteuse a été clairement dévoilée par sa voix mélodieuse et sa capacité à apporter une touche personnelle à de célèbres titres comme “Li Beirut” de Fayrouz.

Capable de monter facilement dans les aigus et d’en redescendre, l’artiste libanaise aux multiples talents a également émerveillé par sa magnifique voix d’opéra dont elle a gratifié l’audience en interprétant la chanson andalouse “Lamma Bada Yatathana”.

Abeer Nehme, toujours accompagnée d’applaudissements, a transporté le public dans un voyage au cœur du Levant, où la diversité musicale et culturelle a été célébrée à partir de chants d’un rare lyrisme et d’une sensibilité pure.

Noyés dans cette ambiance magique et portés par des titres entraînants pour certains et calmes pour d’autres, les spectateurs, admiratifs devant cette étoile venue ajouter sa brillance au Festival, ont été époustouflés par la prestation inclassable de l’artiste qui joue avec ses cordes vocales de manière déconcertante, sans se poser de limites ou s’imposer une ligne directrice rigide, comme il a été le cas quand elle a interprété “Ghani Qalilan”.

Ému par cette performance inédite, qui s’est clôturée par l’interprétation de la chanson marocaine “Bent Bladi” de Abdessadeq Cheqara, le public a chaleureusement applaudi cette artiste dont on ne peut que saluer le talent, le travail ardu, l’authenticité et l’amour indéfectible pour le Maroc.

Cette étoile de la musique arabe, qui se distingue par sa maîtrise des codes musicaux traditionnels, modernes et religieux, a fait voyager l’audience du Théâtre national Mohammed V aux quatre coins du Levant, mettant en avant la diversité culturelle du monde arabe et sa richesse musicale, ancrée dans une Histoire millénaire.

Célèbre pour sa capacité à interpréter des dialogues entre différents styles de musique, tels que les styles traditionnels à modalité orientale, styles libanais, style ethnique religieux syriaque-araméen, style religieux byzantin grec et opéra et styles occidentaux modernes, Abeer Nehme a joué le rôle principal dans diverses pièces musicales, participant en tant qu’invitée d’honneur aux côtés de grandes vedettes lors de festivals internationaux à travers le monde. Elle s’est également produite en tant que soliste dans plusieurs concerts, accompagnée par divers orchestres philharmoniques internationaux.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine- Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures, sous le signe de “la diversité et de la fête”.

Rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc, cette manifestation artistique est considérée parmi les plus grands évènements culturels au monde, offrant une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.