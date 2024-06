Mawazine 2024 : Yuri Buenaventura fait résonner la magie de la salsa à Rabat

mardi, 25 juin, 2024 à 10:45

Rabat – Le chanteur colombien Yuri Buenaventura a électrisé samedi soir le théâtre national Mohammed V, avec sa salsa envoûtante et son charisme captivant, transportant son public dans un tourbillon de rythmes exaltants, dans le cadre de la 19è édition du festival Mawazine Rythmes du Monde.

Dès les premiers instants, Yuri Buenaventura s’est distingué par son interaction chaleureuse avec son audience qui ne manquait pas de chanter au rythme des mélodies entrainantes de la salsa. Cette célébration collective de la culture musicale latino-américaine a été l’occasion d’unir les cœurs et les esprits autour de la magie enflammée de la salsa.

Grâce à une setlist variée et soigneusement sélectionnée, ainsi qu’à des arrangements musicaux sophistiqués, le salsero colombien a réussi le pari de captiver chaque spectateur, enflammant l’atmosphère avec son énergie contagieuse et son talent musical indéniable.

Cette belle interaction avec le public a atteint un sommet électrique lorsque plusieurs spectateurs ont été invités à monter sur scène pour danser la salsa, entraînés par les rythmes enjoués et les mélodies ensoleillées de la salsa colombienne. Avec son charisme naturel et son talent indéniable, Yuri Buenaventura a guidé ces moments avec une présence captivante, encourageant et applaudissant chaque danseur amateur.

Ces instants de danse improvisée ont non seulement enrichi l’expérience musicale, mais ont aussi illustré la capacité de la musique salsa à transcender les frontières linguistiques et culturelles, unissant les individus dans une célébration vivante.

Les dernières chansons, pleines d’entrain, ont uni l’audience dans un tonnerre explosion d’applaudissements et d’acclamations, laissant à chacun des souvenirs mémorables d’une expérience musicale exceptionnelle et édifiante.

Issu d’une famille où la musique était présente dès son plus jeune âge, Yuri Buenaventura a développé une passion pour la musique latine, notamment la salsa et le boléro.

Sa carrière musicale a véritablement décollé dans les années 1990 avec la sortie de son premier album “Herencia Africana” en 1996, qui a rencontré un grand succès en Colombie et en Europe. Sa voix puissante et émotive, associée à son talent pour interpréter des classiques de la salsa avec passion, a fait de lui une figure importante de la musique salsa contemporaine.

Il continue de se produire à travers le monde, enchantant les publics avec sa présence charismatique sur scène et sa musique vibrante qui célèbre la richesse culturelle de l’Amérique latine.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le festival Mawazine Rythmes du Monde fait son grand retour du 21 au 29 juin 2024. Créé en 2001 à l’initiative de l’association Maroc Cultures, le festival est devenu au fil des éditions un événement incontournable pour les amateurs de musique.