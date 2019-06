Avec Mawazine, c’est “la balade des gens heureux” à Rabat

jeudi, 27 juin, 2019 à 9:10

— Par Hakim ENNADI —

Rabat – Un arsenal cuivré de trompettes, de clairons et de saxophones a fait vibrer, mercredi, la Place Mahaj Riad. Les Hot Streets ont investi, en début de soirée, cette esplanade livrant un spectacle de fanfares de haute volée, dans le cadre de la 18ème édition du festival Mawazine-Rythmes du Monde (21-29 juin).

La balade à peine commencée, des centaines de personnes, des enfants pour la plupart, se sont amassées dans cette place, pour suivre le show magnifique de cette formation, jusque là, peu connue. Hot Streets c’est avant tout un choc visuel! A la surprise de tous, des statues-vivantes, d’habitude immobiles, jouaient et dansaient à la plus grande joie des enfants émerveillés par la prestation.

Mêlant sonorités joviales et rythmiques colorées, cette douzaine de musiciens et de percussionnistes a frappé fort à coups de tambours et de cymbales, annonçant le départ vers un voyage virevoltant où l’assistance a dansé jusqu’à épuisement.

Après avoir annoncé les couleurs par l’hymne nationale, la troupe s’est lancée dans une série de chansons, tantôt patriotiques, tantôt folkloriques allant même jusqu’à jouer des chansons internationales.

Au même moment, au niveau de la place Al Manal, une autre foule s’était constituée pour admirer un autre spectacle où rythmes et danses n’ont fait qu’un. Fanfare Bladi a revisité les classiques de la chanson marocaine, notamment celles religieuses et patriotiques, pour le grand plaisir d’une foule largement conquise.

Le rythme montait crescendo, et le public, de plus en plus nombreux, a eu droit à des rythmes plus dansants. Avec leur bonne humeur et leur maîtrise irréprochable, les membres de l’orchestre suivaient leur chef intransigeant avec rigueur et non sans passion, faisant déambuler l’assistance, pleine d’admiration et d’enthousiasme.

Armés notamment de leurs tambours, leurs clairons et leurs trompettes et animés par une énergie débordante et un enthousiasme sans pareil, ils ont réussi leur mission de faire danser la foule.

Les Hot Streets et Fanfare Bladi vont parcourir plusieurs places et artères de la capitale, notamment la place Moulay Hassan et la corniche du Bouregreg, jusqu’au 29 juin pour faire découvrir au public des jeunes aux talents foux.

À l’instar des éditions précédentes, le 18è festival Mawazine-Rythmes du monde, qui se tient du 21 au 29 juin, propose une programmation riche et variée, animée par des spectacles de rue créant une ambiance festive dans les principales artères de Rabat.

En plus des concerts qui attirent chaque jour des milliers de fans sur les différentes scènes du festival, Mawazine offre, au niveau des boulevards de la “ville lumière” et de ses grandes places, une programmation riche et variée de spectacles de danse et d’acrobaties, de feux d’artifice, de cirques et de tambours.