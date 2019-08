Médias en difficulté : Le Québec en quête de solutions viables

jeudi, 29 août, 2019 à 13:00

Par Khadija Benhaddouch

Montréal – A l’heure où les médias québécois s’enfoncent dans une crise financière sans précédent, l’exécutif et les professionnels de la province canadienne n’ont d’autre alternative que de rechercher des solutions viables pour des entreprises impuissantes face aux géants du web.

Cette crise qui frappe durement les médias locaux sans pour autant laisser entrevoir des jours meilleurs, s’explique en partie par le rôle des acteurs mondiaux du numérique en ce sens qu’ils captent à la fois l’attention des lecteurs et l’intérêt des annonceurs.

Résultat : la plus grande part de la manne publicitaire se trouve monopolisée par les géants de l’internet qui ont favorisé un accès facile et gratuit à l’information, non sans exacerber les difficultés des sociétés médiatiques locales.

C’est face à un tel constat de crise que la Commission parlementaire de la culture commence à se pencher sur la situation des médias dans la province francophone, une tribune dont profite l’opposition pour tirer à boulets rouges sur le gouvernement de François Legault.

Mais les partis de l’opposition ont surtout pointé du doigt les géants américains comme Google, Facebook et Microsoft qui absorbent, selon eux, une partie importante des recettes publicitaires numériques du pays.

Ils ont aussi reproché à la commission de n’avoir pas invité les groupes américains les plus influents du secteur médiatique à venir témoigner et, éventuellement, prendre part aux réflexions en cours.

Selon la députée libérale Marwah Rizqy, le Québec pouvait parfaitement taxer les grandes entreprises du numérique et recevoir d’importantes sommes d’argent.

En réponse, le gouvernement affirme attendre la publication du rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), prévu pour 2020, avant d’envisager la possibilité de taxer les géants du web.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, s’est, de son côté, déclarée confiante qu’un rapport de la commission fournira “un portrait détaillé des enjeux de l’industrie des médias d’information au Québec à l’ère du numérique”.

Cet éclairage, a-t-elle dit, devra donner de la consistance aux travaux déjà menés par le gouvernement dans la perspective de mettre en place des solutions structurantes pour l’avenir de l’information au Québec. “Nous avons la responsabilité d’agir et nous agirons”, a-t-elle insisté.

Au bord de la faillite, le Groupe Capitales Médias (GCM), une entreprise de presse francophone du Québec, a réussi à obtenir la protection de la justice pour se mettre à l’abri de ses créanciers.

Le GCM, à la recherche d’un nouveau propriétaire, a bénéficié dernièrement de facilités financières de 5 millions de dollars de l’exécutif provincial, une manne qui lui servira de bouffée d’oxygène en ces temps difficiles.

“La somme permettrait aux six quotidiens du groupe de poursuivre leurs activités jusqu’au 31 décembre”, a assuré le ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

D’après le chercheur Daniel Giroux, du Centre d’études sur les médias de l’Université Laval, “la situation continue à se détériorer à un moment où les recettes publicitaires migrent de plus en plus vers les plateformes numériques hors des médias, à l’instar de Google et Facebook”.

Dans une étude publiée récemment, cet expert relève que le taux des revenus publicitaires des géants du numérique au Québec est passé de 1% en 2003 à 44% en 2017. En même temps, les quotidiens ont vu leur part des recettes publicitaires régresser durant la même période de 31% à 11%.

Daniel Giroux pointe aussi du doigt la gratuité comme modèle d’affaires, qui prive les journaux d’une source supplémentaire de revenus.

La crise des médias persiste. Entre l’aide du gouvernement, les propositions des syndicats et les tentatives de contrer la suprématie des géants du web, des solutions difficiles devront émerger, estiment les experts.