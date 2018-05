Le ministère de la Culture et de la communication participe aux festivités de la journée africaine à Copenhague et à Addis-Abeba

vendredi, 25 mai, 2018 à 22:41

Rabat – Le ministère de la Culture et de la Communication a pris part vendredi aux festivités de la journée africaine organisée à Copenhague et Addis-Abeba en vue d’assurer et de renforcer la présence culturelle marocaine l’étranger, faire connaitre la richesse et la diversité du patrimoine artistique et civilisationnel du Royaume et jeter des passerelles avec les pays frères et amis.